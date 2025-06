Dove vedere il sorteggio dei playoff di Champions League in tv e streaming

Terminata l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2024-2025, con gli ultimi verdetti arrivati anche per le formazioni italiane (Inter agli ottavi, Milan Juventus e Atalanta agli spareggi), è tempo di guardare avanti ai playoff. La nuova formula della massima competizione continentale ha permesso alle prime otto squadre classificate di passare direttamente agli ottavi di finale. Dalla nona alla ventiquattresima squadra classificata, invece, dovranno disputare un ulteriore turno a eliminazione prima di affrontare le teste di serie. Serviranno però i sorteggi che saranno in diretta a partire dalle ore 12 in quel di Nyon.

I club vengono abbinati in base alle loro posizioni alla fine della fase a gironi per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24);

I club in ogni coppia testa di serie vengono sorteggiati contro i club in ogni coppia non testa di serie, come di seguito: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18;

In linea di principio, i club teste di serie giocano le partite di ritorno in casa.

Sostanzialmente, le squadre che si piazzano nelle migliori posizioni affrontano le società classificatesi più in basso (la 9a e la 10 contro la 23a e 24a, per esempio). Dai confronti, arriveranno le otto che si aggiungeranno alle già qualificate agli ottavi di finale.

, partendo dai playoff per i club classificati dal 9° al 24° posto, ultimo valido per l’accesso al turno successivo. Di seguito, i principi del sorteggio forniti dal regolamento ufficiale della UEFA.

GLI ACCOPPIAMENTI DEI PLAYOFF -

1. PSG/Benfica – Monaco/Brest

2. Atalanta/Borussia Dortmund – Sporting CP/Club Brugge

3. Real Madrid/Bayern Monaco – Celtic/Manchester City

4. Milan/PSV Eindhoven – Feyenoord/Juventus

5. PSV Eindhoven/Milan – Juventus/Feyenoord

6. Bayern Monaco/Real Madrid – Manchester City/Celtic

7. Borussia Dortmund/Atalanta – Club Brugge/Sporting CP

8. PSG/Benfica - Brest/Monaco

DOVE VEDERE I SORTEGGI DI CHAMPIONS LEAGUE - Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta della Champions League si svolgerà venerdì 31 gennaio alle ore 12 a Nyon, in Svizzera. Si potranno seguire in diretta tv in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Per quanto riguarda le modalità a pagamento sarà possibile visionarli anche Sky e Prime Video, per rispettivi abbonati. E in streaming? Su Sky Go, NOW Tv e tv8.it sarà possibile guardare i sorteggi comodamente da uno Smartphone Android o iOS, Pc, Tablet, Amazon Fire Stick o qualsiasi console Playstation o Xbox.