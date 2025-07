Ds Como blinda Fabregas: "Inverosimile immaginarlo lontano da qua"

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro la Roma:

"Ringrazio Ranieri per per le belle parole spese sia per l'allenatore che per il progetto. Restiamo focalizzati sul presente, che prevedono la salvezza e poi il consolidamento della categoria senza farci distogliere da altro".

FABREGAS PIACE ALLE BIG - "Si legge tanto, ma è un predestinato secondo noi: un allenatore che ha grandi capacità comunicative. Ha firmato un contratto molto lungo col Como, lo vedo coinvolto nelle dinamiche del club. Vederlo lontano dal questo mi verrebbe da dire che sarebbe paradossale, ma dico che è inverosimile".

PAZ E DIAO - "Quello che ad oggi ci fa essere orgogliosi è la strada del bel calcio aggressivo, decidendo di essere coraggiosi anche sul mercato andando nella direzione della qualità. Fare di due ragazzi giovani il perno della squadra è qualcosa di molto coraggioso, che per ora direi che sta funzionando".