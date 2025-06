Ds Genoa: "Abbiamo temuto di perdere Vieira. Ahanor diverso dagli altri, vale molto"

Marco Ottolini, ds del Genoa, ha parlato a Sky:

Pio Esposito? Le sue prestazioni non aiutano, diciamo, ma le sue come quelle di altri giocatori giovani che stanno aumentando il proprio valore.

VIEIRA - "Ci sono dei momenti nel calcio in cui si sente l'esigenza di fare qualcosa di diverso, una mattina abbiamo voluto conoscerlo e lui ha mostrato voglia di allenare i giocatori che componevano la squadra. Il fatto che abbia giocato in Italia ha aiutato. Lui ha sempre dato a intendere di voler restare, gli abbiamo fornito le condizioni per poterlo fare. Ovvio che abbiamo temuto di perderlo a un certo punto, ma è durato veramente poco".

AHANOR - "Honest è un giocatore diverso dagli altri, per le qualità e la personalità che mostra alla sua età. E' vero che ci sono squadre interessate (scatto Atalanta sul Milan, ndr), i giocatori del Genoa valgono molto, soprattutto quelli giovani".