Due colpi per il Pescara: pronti De Boer e Bruzzaniti

Il ds Foggia ha pronti i primi due rinforzi da consegnare a Vivarini: in arrivo il centrocampista olandese e l'esterno ex Pineto.

Il Pescara è tornato in Serie B dopo aver vinto una leggendaria finale dei play off ai calci di rigore contro la Ternana e ora punta al secondo grande salto in avanti per riprendersi addirittura la A.

Gli abruzzesi, che hanno salutato l'allenatore Silvio Baldini per affidare la panchina a Vincenzo Vivarini, dovranno ora pensare alla campagna di rafforzamento estiva per farsi trovare pronti ai blocchi di partenza della prossima stagione.

FOGGIA AL LAVORO - Sarà il ds Pasquale Foggia l'incaricato per migliorare la qualità della rosa da mettere a disposizione del nuovo allenatore, e l'ex calciatore diventato dirigente è già al lavoro per consegnare a Vivarini una squadra all'altezza.

DUE COLPI IN ARRIVO - Il Pescara sta quindi ultimando gli acquisti di Kees De Boer, centrocampista olandese lo scorso anno sotto contratto con la Ternana, e Giovanni Bruzzaniti, tra gli uomini copertina dell'ultimo campionato del Pineto. Su quest'ultimo fronte occhio alla concorrenza di Trapani e Juve Stabia.