Due rinforzi per Nicola: la Cremonese punta Ambrosino e Pobega

I grigiorossi puntano alla permanenza in Serie A e per farlo sono alla ricerca di rinforzi che alzino il livello medio della qualità di rosa.

In attesa di ufficializzare Davide Nicola come nuovo allenatore al posto di Giovanni Stroppa, interprete della promozione in massima serie, la Cremonese ragiona su come mantenere la categoria.

I lombardi sono alla ricerca di rinforzi che possano permettere al club di competere e centrare la salvezza, dopo la promozione con annessa retrocessione della stagione 2022/2023.

Diversi i nomi sulla lista di Simone Giacchetta, sulla quale spuntano due profili piuttosto suggestivi.

OCCHI SU POBEGA - Il primo risponde al nome di Tommaso Pobega. Il centrocampista è reduce da una stagione positiva in prestito al Bologna, dove ha conquistato la Coppa Italia, ma ha fatto rientro al Milan al termine del campionato. L'ipotesi più percorribile è quella del prestito.

PIACE AMBROSINO - L'altro nome, sempre da valutare in prestito, sarebbe quello di Giuseppe Ambrosino, attaccante di proprietà del Napoli di rientro da un Europeo Under 21 da protagonista.

LE ALTRE PISTE IN ATTACCO - C'è anche il nome di Eldor Shomurodov della Roma tra i profili valutati dalla Cremonse, ma le alte richieste dei giallorossi per il suo cartellino (non meno di 7 milioni di euro), frenano la fattibilità dell'operazione.