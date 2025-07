Duello per Esposito: Cagliari e Fiorentina alla finestra

Attesa entro la settimana la decisione dell'attaccante di proprietà dell'Inter sul suo futuro: rossoblù e viola in corsa.

Sebastiano Esposito deve prendere una decisione. L'attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter non troverà spazio in nerazzurro e dovrà trovare una sistemazione per proseguire il suo già fin qui positivo percorso di crescita.

Su di lui, reduce dall'esperienza con l'Empoli che lo ha visto protagonista con 10 goal in 37 apparizioni stagionali, si registra l'interesse di Cagliari e Fiorentina.

Come riferisce Tuttosport, il calciatore è chiamato a sciogliere le riserve nella settimana che avrà inizio lunedì 14 luglio. Entro domenica 20 si saprà dunque la decisione di Esposito.

A Cagliari, troverebbe un progetto giovane con ambizioni rinnovate dal cambio di strategia del presidente Giulini e l'avventura con Fabio Pisacane in panchina. A Firenze, probabilmente troverebbe meno spazio (in caso di permanenza di Kean) ma potrebbe confrontarsi con un ambiente più abituato a lottare per certi traguardi e che disputerà la Conference League.