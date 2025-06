Dumfries, gol con l'Olanda e un messaggio all'Inter: trattativa ai dettagli per il rinnovo

Inutile fare giri di parole: senza Dumfries, l'Olanda, con l'Ungheria, avrebbe perso. E ora le due squadre sarebbero a pari punti nel gruppo 3 di Nations League e gli Oranje avrebbero perso la loro prima partita. La rete di Denzel a pochi minuti dalla fine invece ha permesso alla nazionale di Koeman di mantenere il secondo posto solitario dietro alla Germania e di tenere ancora quello 0 alla voce sconfitte. L'esterno dell'Inter è partito titolare da terzino destro in un 4-3-3, ruolo insolito per lui, ma a fine partita è stato il migliore in campo. Su quella fascia spingeva come un treno, e dopo l'espulsione di van Dijk al 79' si è messo anche la fascia al braccio. Un gol da capitano, decisivo per l'1-1 finale dopo il vantaggio dell'Ungheria con l'ex Palermo Sallai.

INTER, DUMFRIES PARLA DEL RINNOVO - Dall'Olanda Dumfries ha parlato anche del rinnovo del contratto con l'Inter, spiegando che le parti sono molto vicine a trovare un accordo definitivo: "Spero che venga fatto tutto il prima possibile. Ho giocato poco e ovviamente voglio più spazio, sono concentrato sul guadagnare più minuti e Darmian in quel ruolo è un duro concorrente. La trattativa per il prolungamento si è un po' prolungata per il passaggio di proprietà (da Suning a Oaktree, ndr), ma la volontà di firmare c'è e mi auguro di farlo presto". Non ci sono dubbi quindi sulla scelta di Dumfries, l'olandese vuole rimanere ancora all'Inter ed è pronto a siglare il nuovo accordo: la scadenza sarà fissata per il 2027 e l'ingaggio del giocatore salirà dai 2,5 milioni di euro attuali ai 4 netti a stagione più bonus.

I NUMERI DI DUMFRIES CON L'INTER - In questa stagione Dumfries sta trovando più spazio a partita in corso che da titolare, Inzaghi dal primo minuto gli preferisce spesso Darmian per poi fare la staffetta sulla fascia destra; da agosto l'olandese ha totalizzato sette presenze stagionali tra campionato e Champions con un gol al Monza, le due volte in cui è partito dal primo minuto sono state il derby perso contro il Milan e il poker contro la Stella Rossa in Champions League. Con L'Olanda invece è partito titolare ed è rimasto in campo fino alla fine, segnando anche il gol decisivo con l'Ungheria.