Dybala dice no all'Al-Hilal di Inzaghi: rifiutata l'offerta faraonica per il mese del Mondiale per Club

, aveva messo sul piatto un’offerta faraonica per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante argentino per un solo mese, in occasione del Mondiale per Club, ricevendo un netto no da parte della Joya.

OFFERTA SHOCK - Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato argentino Cesar Luis Merlo, la cifra offerta si aggirava attorno ai 10 milioni di dollari, una somma straordinaria considerando la brevità del contratto (un mese) e il numero ridotto di partite in programma, potenzialmente soltanto tre nel caso di un'eliminazione precoce dalla competizione al termine della fase a gironi.

I MOTIVI DEL NO - Il tentativo si è scontrato con la ferma volontà del calciatore. Dybala ha ringraziato il club saudita per l’interessamento, ma ha deciso di declinare la proposta. Alla base della sua scelta, secondo quanto rivelato da Merlo, ci sarebbero motivi sia professionali che fisici. L’attaccante argentino, infatti, ha scelto di concentrarsi totalmente sulla Roma e sulla nuova stagione che lo vedrà impegnato sotto la guida di Gian Piero Gasperini, oltre al fatto che sta ancora recuperando da un infortunio subito a marzo, per il quale si è reso necessario un intervento. Attualmente Dybala è impegnato in un programma di lavoro personalizzato per presentarsi al meglio al raduno estivo con i giallorossi.

I NO ALL’AL-HILAL - Il Mondiale per Club, che vede la partecipazione di alcune tra le stelle più luminose del panorama calcistico internazionale, non vedrà però tra i protagonisti Paulo Dybala L'argentino ha deciso, infatti, di declinare la proposta del club saudita, che dopo i tentativi andati a vuoto per Theo Hernandez e Angelino, ha cercato un’ultima mossa a effetto puntando sulla 'Joya' della Roma.