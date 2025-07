Dybala ko, la Roma si affida a Soulé: il futuro è ora

La parabola di Matias Soulé alla Roma, dalle fatiche iniziali alla rinascita con Claudio Ranieri. E ora un nuovo delicato compito: non far rimpiangere Paulo Dybala.

Pochi mesi erano bastati per appiccicargli addosso l'etichetta di "bluff", un colpo di mercato "sbagliato" e estremamente costoso. Una situazione difficile da gestire e che il classe 2003 ha pagato nei suoi primi passi in giallorosso.

ROMA, DYBALA SI OPERA: "STAGIONE FINITA". IL MESSAGGIO: "TORNERO' PIU' FORTE"

Pesanti quei quasi 30 milioni di euro investiti in estate dalla Roma per strapparlo alla Juventus dopo la buona stagione in prestito al Frosinone. Sostituto ed erede di Dybala, questa era l'idea del club capitolino visto che la Joya sembrava ormai ai saluti, pronto ad accettare le ricche offerte arrivate dall'Arabia Saudita. Dybala invece è rimasto a Roma e ha così impattato sull'inserimento del connazionale Soulé: poco spazio con Daniele De Rossi prima e Ivan Juric poi, al punto di valutare un suo addio a gennaio visto l'iniziale fatica a trovare spazio anche con Claudio Ranieri.

RINASCITA CON RANIERI - A differenza dei suoi predecessori, tuttavia, Ranieri ha fatto sentire importante Soulé e con il passare del tempo gli ha dato sempre più spazio. Rendendolo a tutti gli effetti un titolare della Roma: ha giocato dal 1' le ultime cinque partite consecutive, sei delle ultime sette, ripagando la fiducia del tecnico e della società, con prestazioni convincenti. I numeri sono ancora da "aggiustare" rispetto alla scorsa stagione (solo 3 goal in campionato finora), ma con lui titolare nelle ultime cinque partite la Roma ha sempre vinto e non è un caso, perché di mezzo ci sono anche le sue giocate: punizione capolavoro per decidere la sfida con il Parma, assist nella larga vittoria contro il Monza e il goal dopo 22 secondi che ha deciso la partita con l'Empoli, una rete da record (la più veloce realizzata dai giallorossi in Serie A da quando il campionato è tornato a 20 squadre, ovvero dal 2004/05).

SOSTITUIRE DYBALA - Una crescita importante e che conforta la Roma, specie dopo la brutta notizia di giornata. La stagione di Dybala è finita, l'argentino si è dovuto operare al tendine dopo l'infortunio rimediato nell'ultimo turno di Serie A contro il Cagliari, e ora toccherà al "nuovo" Soulé non farlo rimpiangere. L'ex Juve e Frosinone avrà ancora più spazio e avrà anche più responsabilità dal punto di vista tecnico, con Tommaso Baldanzi alle sue spalle come alternativa.

IL FUTURO E' ORA - Responsabilità ma anche occasione per dimostrare di poter essere non solo il futuro della Roma, ma anche il suo presente nella serrata lotta per un posto in Europa. "Credo molto in Matias, non è facile essere un giocatore della Roma. Facciamo un parallelo con Baldanzi, che l'anno scorso non era convinto quando entrava in partita come invece riesce oggi. Matias deve stare tranquillo: la Roma del futuro sarà sua", così Ranieri aveva elogiato il 21enne a Sky nei mesi scorsi. Il momento della consacrazione, però, è già arrivato: le voci di addio prematuro sono solo un ricordo, Soulé è pronto a prendersi la Roma.