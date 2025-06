Dybala: "Voglio vincere la Champions, con la Roma o altrove. Sono stato a un passo dal PSG"

Paulo Dybala da oggi non è più un uomo mercato libero di lasciare la Roma senza una trattativa che coinvolga i giallorossi. La clausola presente nel suo contratto e che gli avrebbe concesso di svincolarsi dietro al pagamento di 12 milioni di euro è ufficialmente scaduta e tornerà valida soltanto in caso di rinnovo automatico del contratto che scadrà ufficialmente il prossimo 30 giugno 2025 (e in cui è presente l'opzione di prolungamento al raggiungimento di un prestabilito numero di presenze).

FUTURO DA SCRIVERE - Il futuro della Joya resta comunque tutto da decifrare e, concedendo una breve intervista su Twitch con lo streamer C0ker e insieme al compagno di squadra e di nazionale Leandro Paredes, l'ex-Juventus ha lasciato aperta un'importante porta per un addio ai colori giallorossi. Il suo sogno infatti si chiama Champions League e vuole vincerla a prescindere dal club in cui giocherà.

IL MESSAGGIO MERCATO - "Champions? Voglio vincerla, con la Roma o con qualunque altra squadra". Tutto aperto quindi, nonostante per lui le sirene di mercato più importanti risuonate in questo inizio di mercato portassero soltanto in Arabia Saudita e al Galatasaray che la coppa dalle grandi orecchie l'ha abbandonata nel corso dei playoff di qualificazione retrocedendo in Europa League. Ad oggi è tuttavia complicato ipotizzare che, per la prossima stagione, la Roma riesca a qualificarsi per un posto Champions tramite il campionato.

IL RETROSCENA MERCATO - Di conseguenza, se i giallorossi non vincessero l'Europa League (torneo che garantisce la qualificazione alla Champions nell'annata successiva ndr.) il tormentone Dybala, anche in caso di rinnovo e prolungamento automatico dell'accordo tornerà a presentarsi come già accaduto in passato. E nel corso dell'intervista su la Joya ha svelato un retroscena importante sul club che più è stato vicino ad acquistarlo: “In passato sono stato molto vicino alla conclusione di due trasferimenti, uno di questi al Paris Saint-Germain“. Che sia il club parigino la destinazione giusta per il futuro?

