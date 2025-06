Dyche, che attacco a Kompany! "Anche io vorrei retrocedere con 127 milioni spesi e poi andare al Bayern"

Il Bayern Monaco sta vivendo una stagione che potrebbe rivelarsi estremamente positiva su tutti i fronti, dal campionato alla Champions League, con i quarti di finale da disputare contro l'Inter nel mese di aprile. Il tecnico dei bavaresi, Vincent Kompany, ha scacciato gli scetticismi che hanno fatto seguito al suo ingaggio dopo la retrocessione col Burnley in Premier League, ma c'è chi non dimentica la disparità di trattamento ricevuto.

Parliamo di Sean Dyche. L'ex allenatore dell'Everton, ma anche in precedenza del club retrocesso nella scorsa stagione in Championship, ha fatto notare a Talk Sport:

"Nel 2014 col Burnley ho speso 9 milioni di sterline e siamo retrocessi con 33 punti. Kompany ha speso 127 milioni, ha fatto 24 punti e poi è andato al Bayern. Non so come sia possibile, ma anche io avrei voluto lasciare il club con un debito del genere e una retrocessione ed essere chiamato da Monaco di Baviera".

Il Bayern Monaco guida la classifica della Bundesliga con 62 punti, 6 in più dei campioni in carica del Bayer Leverkusen dopo 26 partite, 75 goal fatti e 24 subiti.