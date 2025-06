Dzeko alla Fiorentina: i nuovi nomi per l'attacco del Bologna

La Fiorentina ha soffiato Edin Dzeko al Bologna, costretto a cambiare obiettivo per rinforzare l'attacco. Sul mercato della Serie A all'allenatore Vincenzo Italiano piace l'italiano Andrea Pinamonti (classe 1999 ex Inter), che il Genoa non sembra intenzionato a riscattare dal Sassuolo per 14 milioni di euro.Â

Le piste alternative sul mercato estero portano al greco Fotis Ioannidis (classe 2000) del Panathinaikos, allo statunitense Damion Downs (classe 2004) del Colonia e al senegalese Idrissa Gueye (classe 2006) del Metz. Oltre a tre esterni offensivi: il figlio d'arte olandese Ruben van Bommel (classe 2004) dell'AZ Alkmaar, l'austriaco Patrick Wimmer (classe 2001) del Wolfsburg e il cileno Lucas Cepeda (classe 2002) del Colo Colo, cercato pure dall'Udinese.Â

In difesa il primo obiettivo del Bologna è il centrale portoghese Diogo Leite (classe 1999) dell'Union Berlino. Nel frattempo il club rossoblù del presidente Saputo prova a trattenere almeno uno tra l'olandese Sam Beukema (sempre nel mirino del Napoli) e il colombiano Jhon Lucumí, classe 1998 sotto contratto fino a giugno 2027 con una clausola rescissoria da 28 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sono Aston Villa, Bournemouth, Galatasaray e Roma.Â