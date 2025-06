Dzeko, futuro di nuovo in Serie A? Si muovono Como e Bologna

Edin Dzeko lascia il Fenerbahçe ma non il calcio. A 39 anni - saranno 40 a marzo prossimo - il pensiero del ritiro è ancora lontano, l'attaccante bosniaco è già alla ricerca di un nuovo progetto per il quale mettere a disposizione la sua esperienza. Dopo le esperienze con Roma e Inter la Serie A strizza ancora l'occhio a Edin: il Como ha fatto un primo sondaggio con una richiesta d'informazioni, ma il club che si sta muovendo concretamente è il Bologna.

IL SALUTO DI DZEKO AL FENERBAHCE - Dopo due stagioni in Turchia Dzeko lascia il Fener per fine contratto, e attraverso i suoi profili social ha voluto salutare i gialloblù mandando un messaggio a società, compagni e tifosi: "È arrivato il momento di dire addio. Non è mai facile separarsi, specialmente dopo quello che il Fenerbahçe ha fatto per me. Voglio ringraziare tutti coloro che per me sono stati come una famiglia in questi due anni: i miei compagni di squadra, l'allenatore, lo staff, la società, e tutte le persone che ogni giorno lavorano instancabilmente dietro le quinte. Un ringraziamento speciale a tutti voi che ci avete sempre sostenuto con tanta passione: siete il vero cuore del Fenerbahçe, e vi porterò sempre nel mio cuore. Ogni giorno, in allenamento e in campo, ho dato tutto me stesso. Non è bastato per vincere i trofei che sognavamo, ma non potrei essere più orgoglioso di aver indossato una maglia così storica come quella del Fenerbahçe. Lunga vita al Fenerbahce!".

IL SALUTO DEL FENERBAHCE A DZEKO - Edin Dzeko lascerà un gran ricordo al Fenerbahçe, nonostante non siano arrivati trofei l'attaccante si è sempre sacrificato per la squadra mettendosi a disposizione dell'allenatore; ha guidato i giovani, ha fatto da punto di riferimento nello spogliatoio nei momenti più difficili. Questo il messaggio della società per l'ex attaccante di Roma e Inter: "Alcuni giocatori segnano gol. Alcuni indossano la fascia da braccio. Edin Dzeko ha fatto entrambe le cose e ha guidato come pochi altri avrebbero saputo fare. Grazie Edin, sarai sempre nei nostri cuori".

I NUMERI DI DZEKO CON IL FENERBAHCE - Dzeko ha lasciato il segno al Fenerbahçe, Mourinho non ha mai rinunciato a Edin nonostante l'età. E lui, rispondeva sempre presente. Nessun giocatore del campionato turco ha fatto più partite di lui considerando tutte le competizioni stagionali: 53 presenze, come il compagno di squadra Dusan Tadic. Inoltre, Dzeko ha segnato 21 gol stagionali superando per la seconda volta consecutiva il tetto delle 20 reti (erano state 25 nel 2023/24); prima di questi due anni in Turchia, c'era riuscito solo una volta quando con totalizzò 24 centri con la Roma nel 2017/18.