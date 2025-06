Dzeko, scatto Fiorentina: viola a un passo dal traguardo. I dettagli dell'offerta

Una piccola manovra diversiva su Ciro Immobile è stata fatta registrare tra la notte e la mattinata di ieri, ma il grande obiettivo della Fiorentina, da poco meno di una settimana a questa parte, si chiama Edin Dzeko. Il 39enne bosniaco ex Roma e Inter, giunto alla fine della sua esperienza biennale con la maglia dei turchi del Fenerbahce, ha prima strizzato l'occhio al Bologna, poi, con l'inserimento deciso dei toscani, ha teso l'orecchio e ascoltato l'offerta viola, migliore di quella dei rossoblù. Siamo ormai vicinissimi alla fumata bianca.

PERCHE' LA FIORENTINA VUOLE DZEKO E IL SUO RUOLO - Il club del presidente Rocco Commisso è, per diretta e pubblica ammissione del ds Daniele Pradè, "prigioniero della clausola" di Moise Kean, che libererà verso qualsiasi destinazione gradita l'attaccante autore di 25 goal in tutte le competizioni nel 2024/25. Non è però nell'ottica di una eventuale sostituzione del bomber ex Juve che sarebbe da leggere l'arrivo di Dzeko, il cui curriculum lo lascia designare più come alternativa di esperienza per affrontare al meglio il triplo impegno campionato-Coppa Italia-Conference League. Se Kean alla fine dovesse partire, è ragionevole pensare che arriverebbe un altro attaccante a fungere da primissima punta.

I DETTAGLI DELL'OFFERTA - Dzeko è una richiesta del futuro tecnico viola Stefano Pioli (che sarà ufficiale all'inizio di luglio per via di questioni fiscali relative alla tassazione sul lavoro degli stranieri in Arabia). La dirigenza viola ha superato l'offerta del Bologna, che si era fermato ad un contratto di un anno più opzione per il secondo: stando a quel che riporta Violanews.com, la proposta che ad oggi è vicinissima ad ottenere il sì del cigno di Sarajevo è quella di un biennale da 2 milioni di euro più bonus a stagione. Ultimi passi e poi potremmo salutare il ritorno di uno degli attaccanti più iconici degli ultimi anni in Serie A.