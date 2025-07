È già Milan-Napoli: colloquio Conte-Dorgu, è sfida mercato

Neanche il tempo di uscire dal campo del Maradona che Antonio Conte è riuscito ad accendere a distanza il prossimo big match che vedrà il Napoli affrontare martedì 29 ottobre il Milan in trasferta a San Siro. Almeno per ora il campo non c'entra, nonostante anche in conferenza stampa, inevitabilmente, l'allenatore salentino abbia già messo il mirino puntato su Milano. La sfida è già partita, ma questa volta riguarda esclusivamente il mercato, con un gesto che ha fatto e farà discutere a lungo e che ha visto protagonista Patrick Dorgu.



COLLOQUIO IN CAMPO - A fine partita, dopo il successo non privo di polemiche (LEGGI QUI LA MOVIOLA - LEGGI QUI LA MANCATA ESPULSIONE DI DI LORENZO) Conte si è recato in mezzo al campo stringendo la mano e consolando per la sconfitta tutti i giocatori del club salentino. Quando ha incrociato Patrick Dorgu, tuttavia, l'allenatore del Napoli si è soffermato più a lungo sussurandogli qualcosa nell'orecchio e con le immagini che hanno fatto letteralmente il giro del web.

IL NAPOLI SFIDA IL MILAN - Esterno destro o sinistro che nasce ala offensiva, ma che è stato trasformato prima in esterno a tutta fascia e all'occorrenza anche da terzino, il danese di origini nigeriane che oggi ha compiuto 20 anni (auguri ndr.) è uno dei talenti più attenzionati in chiave mercato. Al Milan il suo mancino piace da tempo come possibile vice-Theo Hernandez per il presente e per il futuro, ma una trattativa con il Lecce non è mai partita anche perché la valutazione è in continua crescita. Per molti il gesto di Conte è stato un chiaro messaggio di mercato e in realtà oltre ai rossoneri su Dorgu il Napoli c'è già da tanto tempo. Manna lo segue fin dai tempi della Juventus e in una prospettiva in cui Olivera possa fare il "Di Lorenzo" ma da braccetto di sinistra, potrebbe essere proprio il talento che Corvino soffiò al Nordshaelland il colpo del futuro da alternare a Spinazzola. Un duello fuori dal campo che si trasmetterà presto in campo. È già Milan-Napoli, anche sul mercato.

