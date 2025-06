È morto Alvaro Vitali, Pierino e Paulo Roberto Cotechiño tra i suoi personaggi più famosi

A 75 anni è morto Alvaro Vitali, uno degli attori più famosi degli Anni ‘80 e volto-copertina della commedia sexy di quel periodo. Per tutti era il Pierino del cinema italiano, che ci ha lasciato nel tardo pomeriggio di oggi 24 giugno dopo essere stato ricoverato due settimane fa a causa di una broncopolmonite recidiva. Vitali debuttò come attore dopo essere stato scoperto da Federico Fellini durante un provino, nel corso della carriera ha lavorato con personaggi come Alberto Sordi, Monica Vitti, Ciccio Ingrassia, Edwige Fenech e Lino Banfi.

IL FILM SUL CALCIO - I film di Pierino sono ancora oggi tra i più popolari nella storia della commedia italiana, ma la figura di Alvaro Vitali è accostata anche al film “Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento”, commedia degli inizi Anni ‘80 con Carmen Russo nella quale l’attore interpreta un calciatore italo-brasiliano del Napoli - centravanti di sfondamento, appunto - che non brilla in campionato a causa della saudade.