Non solo Ricci, come sarebbe il nuovo Milan di Paratici

Le competenze e i contatti internazionali di Fabio Paratici per rilanciare il Milan. Il dirigente piacentino è il candidato numero uno per diventare il nuovo direttore sportivo del club rossonero e l'unico, allo stato attuale, ad aver incontrato a più riprese Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani. E proprio i tre summit con il CEO rossonero hanno portato a una condivisione di idee e programmi molto importante tanto che, salvo sorprese o ribaltoni dell'ultima ora, la trattativa verrà definita a stretto giro di posta. Mancano solo gli ultimi step formali, con l'attesa per il via libera finale della proprietà e la chiusura del rapporto professionale tra Fabio Paratici e il Tottenham. Le due parti potrebbero arrivare a un accordo per fare iniziale la collaborazione già da aprile, l'ex Juventus dovrebbe essere subito inquadrato come consulente esterno, visto che la sua squalifica internazionale scade a giugno.

IDEE DALLA SERIE A - Paratici non si ferma mai, divora partite, si aggiorna, viaggia. Studia giocatori e squadre, pronto a tornare in campo da protagonista. E con una voglia matta di tornare a determinare mettendosi alle spalle la squalifica e gli ultimi due anni molto duri. Nelle ultime settimane il dirigente piacentino è stato avvistato a Parma dall'amico Federico Cherubini per seguire da vicino due talenti che possono fare al caso del Milan: il nazionale svizzero classe 2001 Simon Sohm e il possente attaccante francese Ange-Yoan Bonny, classe 2003. Il club rossonero è in trattativa da mesi per Samuele Ricci del Torino e proprio l'ex direttore sportivo del Totenham può fare la differenza: i rapporti con gli agenti del ragazzo sono ottimi e il gradimento per il giocatore è totale.

E QUELLE DALLA PREMIER LEAGUE - Tra i tanti club seguiti con costanza da Paratici spicca sicuramente il Bournemouth. Nel database sono entrati Ilya Zabarnyi, difensore ucraino classe 2002, Marcus Tavernier, centrocampista inglese classe 1999, l'attaccante mancino Dango Ouattara, classe 2002. Eberechi Eze del Crystal Palace, Radu Dragusin del Tottenham e Kevin Schade del Brentford sono altre idee potenziali per il dirigente emiliano.

REBUS MAIGNAN E THEO - Ad attendere Paratici al Milan ci sono due questioni molto importanti: i casi Maignan e Theo Hernandez. Sul primo Fabio dovrà scegliere se ratificare l'accordo verbale trovato dal club tra dicembre e gennaio a circa 5 milioni di euro a stagione fino al 2030. Più complessa sicuramente la decisione su Theo Hernandez sul quale andranno fatto delle riflessioni sia sull'aspetto tecnico che su quello economico.