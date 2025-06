Ecco cosa pensa David della Juventus

Jonathan David, attaccante del Lille e obiettivo di mercato della Juventus, intervistato da Canal + commenta il pareggio per 1-1 ottenuto dalla sua squadra contro i bianconeri di Thiago Motta nell'ultimo turno di Champions League: "Non è un brutto risultato, è stata una partita difficile. Loro hanno avuto molto possesso palla e noi abbiamo difeso a oltranza. Sappiamo che la Juve ha tanta qualità, ci ha dato tanti problemi, ma il pareggio è meritato".

Il classe 2000 canadese, in scadenza di contratto con il Lille il 30 giugno 2025, prosegue la sua analisi: "In Champions League ci sono tante squadre con attaccanti molto pericolosi, non potevamo concedergli spazi. Siamo stati bravi nel restare compatti, abbiamo corso l’uno per l’altro e poi palla al piede sapevamo cosa fare. Il gol? Ho visto dove andava la palla e ho attaccato la profondità. Mi è stata servita un’ottima palla e io l’ho trasformata in gol".

LA PAGELLA - Di seguito la pagella di calciomercato.com su Jonathan David dopo Lille-Juventus 1-1.

David 7 – Cinico, freddo, letale. Quello che deve essere un numero nove in una serata di Champions