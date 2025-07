Ecco FantaMaster: come funziona il fantacalcio in cui puoi scegliere ruoli, sostituzioni e tra 4 voti

Riparte il campionato e riparte il fantacalcio, in tutte le sue sempre nuove ed aggiornate declinazioni. Per la stagione 2024/25 c'è anche l'opzione Fantamaster: vi spieghiamo perché scegliere questa modalità. Essa comprende 4 fonti di voto, ruoli flessibili, tante modalità di gioco e diversi tool a disposizione.

Dopo esserti registrato, utilizza il codice sconto footballco per avere uno sconto del 15% su qualsiasi prodotto acquistato su FantaMaster.

FANTAMASTER - Negli ultimi anni si sono affermate due piattaforme per il gioco più amato dagli italiani: FantaMaster, emersa rapidamente negli ultimi anni, e Fantacalcio.it. FantaMaster vanta già oltre 2 milioni di fantallenatori iscritti e punta a soddisfare tutte le esigenze degli utenti con tantissime opzioni diverse e ad hoc. Sulla piattaforma si può scegliere tra 4 fonti per i voti (tra cui il voto statistico) e 2 per gli assist (tra cui Opta), oltre ai voti live aggiornati in tempo reale. La personalizzazione dell'esperienza è pressoché totale: all’interno di ogni lega il listone può essere modificato secondo le personali valutazioni dei suoi membri. Nessun ruolo imposto (ad eccezione dei portieri) ma una totale libertà di 'customizzazione' dei ruoli. Insomma il gestore della lega può personalizzare il ruolo di qualsiasi calciatore.

TUTTO SU FANTAMASTER - Altre caratteristiche di FantaMaster sono la chat interna alle leghe, la modalità Asta LIVE, le Sostituzioni LIVE e lo SWAP, la nuova funzionalità per aiutare i fantallenatori nelle lunghe giornate di Serie A grazie a sostituzioni automatiche al verificarsi di determinate condizioni. FantaMaster ha anche una piattaforma web per la gestione delle leghe a cui si aggiunge l’innovativo Tool “Asta Perfetta” grazie al quale potrete diventare dei veri esperti di fantacalcio con dati, statistiche, heatmap e tecnologia di ultima generazione. Sarà anche possibile svolgere un’asta e sincronizzare le rose con la piattaforma con un solo click, senza dover passare per Excel.

Con il codice coupon FOOTBALLCO potrete sfruttare il tool ASTA PERFETTA in tutto il suo potenziale e con tutte le sue funzionalità con poco più di €10 l’anno.

Per utilizzare il codice coupon footballco, che vi garantisce il 15% di sconto su tutti i prodotti FantaMaster, gli step sono i seguenti: - se non avete ancora un account FantaMaster potete crearne uno sull'app o su leghe.fantamaster.it- riscattate il voucher footballco da qui https://www.fantamaster.it/riscatta-voucher/ inserendo le vostre credenziali- fate login sulla piattaforma web (se siete già loggati dovreste fare prima logout e poi di nuovo login) con lo stesso account utilizzato per attivare il voucher