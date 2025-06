El Chiringuito - La Juventus ha chiesto Endrick al Real Madrid

La Juventus sta sognando una vera e propria rivoluzione per il proprio attacco e con il futuro di Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani ancora tutto da decifrare Cristiano Giuntoli ha scelto di piazzare il grosso del budget su un colpo di livello top. Per completare il reparto, tuttavia, servirà anche un altro colpo low cost e, in quest'ottica, vanno registrati i continui rumors attorno a Endrick.

Secondo quanto riportato da El Chiringuito, una delle trasmissioni tv più note di tutta la Spagna e da sempre molto vicina alle vicende di casa Real Madrid, il club bianconero ha già contattato proprio le Merengues per provare ad ottenere subito il cartellino dell'attaccante brasiliano Endrick in prestito per una stagione.

Attualmente infortunato al punto che sarà costretto a saltare il Mondiale per Club, Endrick non è uno dei punti fermi di Xabi Alonso che dal canto suo avrebbe dato il suo benestare per una cessione che faccia trovare spazio e minutaggio all'ex-Palmeiras. Prima però di dare il via libera ad una cessione, il neo-allenatore ha chiesto a Florentino Perez l'acquisto di uno suo sostituto che possa fungere da alternativa per far tirare il fiato a Kylian Mbappé.