Elisabet Spina eletta in Giunta Coni, l'Aiac: "Risultato storico"

Elisabet Spina eletta in Giunta Coni, in quota tecnici! In un tempo urlato e scritto unicamente a caratteri cubitali, l’aggettivo “storico” soffre di uno stato d’inflazione permanente. Ma in questo caso si fa fatica a trovare un sinonimo per descrivere il risultato dell’elezione che ha portato Spina nel nuovo organismo che governa lo sport italiano. Votazione che ha accompagnato quella del successore di Giovanni Malagò alla guida del Palazzo H del Foro Italico, competizione vinta da Luciano Buonfiglio, con 47 voti. Bene, per l’allenatrice di Pietrasanta i consensi sono stati ben 46, un risultato straordinario che dà ancora più la misura di questo successo, personale e politico. Il calcio, tra le 50 Federazioni Sportive Nazionali affiliate al Coni (più 15 Discipline Sportive Associate e 14 Enti di Promozione Sportiva), non aveva mai espresso un proprio allenatore nella categoria Tecnici. Primato al quadrato, visto che questa prima volta si veste anche al femminile. Un traguardo emblematico straordinario per la Federcalcio, per il movimento calcistico delle donne italiane e naturalmente per l’Aiac, che ha Elisabet nel proprio Consiglio Direttivo Nazionale.

«Un incarico che mi riempie di orgoglio, che affronterò con il massimo senso di responsabilità». E’ emozionata e consapevole, Spina, appena appreso l’esito della votazione: «Ringrazio davvero tantissimo chi ha lavorato per questo risultato, ovvero i presidenti Gravina e Ulivieri, e allargo la mia riconoscenza anche a tutti coloro che col loro voto mi hanno dato fiducia. In genere quando si pensa a un tecnico viene in mente il campo di gioco e il lavoro a questo collegato. Ma anche il campo della politica sportiva conta. Questo è un momento importante, sul piano personale e professionale, per il calcio e in particolare per il calcio femminile. Cercherò di svolgere al meglio l’impegno che assumo, per dare il mio contributo alle attività di questa Giunta, puntando a sviluppare con decisione l’equità di genere».

Spina, pietrasantina, arriva ad occupare un ruolo unico in cima a una carriera che l’ha vista prima buona centrocampista in Serie A, soprattutto in Toscana, tra Agliana, Lucca, Firenze e Pisa, poi a Reggio Emilia, oltre a un’esperienza a Lugano. Nove anni fa, poco più che trentenne, ottiene a Coverciano la licenza Uefa A col massimo dei voti. Nel 2018 il Milan la sceglie come responsabile del Settore femminile e delle scuole calcio esterne e del Centro di formazione e ricerca. Il suo impegno nello sviluppo del calcio femminile la porta all’ingresso nell’Assoallenatori, fino a entrare, nel 2021 nel Consiglio Direttivo, con riconferma a inizio 2025. E adesso la Giunta Coni.

«Quando i pianeti si allineano è sempre un bello spettacolo!» E’ francamente soddisfatto, Renzo Ulivieri: «Lo sono, sì. Per molti motivi. Prima di tutto per il lavoro svolto anche in questa occasione dal presidente Gravina. Il calcio ha saputo muoversi al meglio, trovando ampi consensi. Sono soddisfatto poi per Elisabet, che stimo e conosco bene e so che saprà essere all’altezza del ruolo. Sono soddisfatto per Valentina De Risi, la nostra responsabile per il calcio femminile, il cui impegno sta producendo una crescita culturale della nostra Associazione. Eppoi, lasciatemelo dire, sono contento proprio per l’Aiac. Un’Associazione che sa ancora fare le scelte giuste, muovendosi nella direzione giusta».