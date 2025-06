Emanuele Dotto: "Ho la sclerosi multipla progressiva: ogni giorno è un giorno guadagnato"

Emanuele Dotto (foto Rai.it), storico radiocronista di Tutto il calcio minuto per minuto, racconta della malattia che lo ha colpito un mese dopo la pensione. Nell'intervista a La Repubblica parla di come sta affrontando la sclerosi multipla progressiva, con cui convive, ormai, da sei anni.

LA MALATTIA - "Un mese dopo la pensione mi è stata mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla progressiva. Avevo 67 anni e 6 mesi, ora ne ho appena compiuti 73 e ogni giorno è un giorno guadagnato la sclerosi multipla.Trascorro il tempo in carrozzina ascoltando musica, leggendo e sopravvivendo. Ho avuto molto, e molto mi è stato tolto, però nel cambio ci guadagno. Non ce la farei senza mia moglie Marina e mia figlia Emanuela. Il corpo sta andando dove vuole, la mente e la memoria per fortuna no".

LA CARRIERA - "Era il giugno 1976, collaboravo con il Corriere Mercantile di Genova e arrivai per caso in Vespa insieme a mio fratello Matteo sul luogo dove le Brigate Rosse avevano appena ucciso il giudice Francesco Coco e due uomini della scorta". Poi nel 1980 l'esordio in Rai: "Ho visto, ho guardato, ho raccontato, mi sono divertito. I miei maestri? Roberto Bortoluzzi, capace, colto e gentile, Massimo De Luca, un signore. E poi Enrico Ameri, con quell’incredibile rapidità di parola e duttilità nel racconto".