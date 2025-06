Emery: "La Juventus è come il Real Madrid, domani va bene anche il pareggio"

Unai Emery non si fida della Juventus. L'allenatore dell'Aston Villa, nella conferenza stampa della vigilia, ha parlato così del match contro i bianconeri, in programma domani alle 21 al Villa Park: "Abbiamo guardato e analizzato la Juventus in campionato e Champions, sono molto forti difensivamente con e senza palla. Stanno costruendo la squadra cercando di mantenere il possesso e dominando le partite con la palla".

ATTACCO - "A San Siro, in assenza di Vlahovic e di un centravanti di ruolo, hanno fatto più fatica offensivamente, però hanno ottenuto un buon risultato. È una squadra molto competitiva e sappiamo che non ci sarà il serbo nemmeno stavolta. Potrebbe giocare Weah, lo conosco bene, l’ho allenato al Psg: Timothy sta crescendo e migliorando. La sua miglior qualità è la velocità".

COME IL REAL MADRID - "La Juve è una delle migliori squadre del mondo, come il Real Madrid in Spagna, il Bayern in Germania e il Psg in Francia. La Champions è la miglior competizione e noi speriamo di disputare più partite possibili. Speriamo di vincere domani, ma la Juventus è favorita e considerando i nostri 9 punti in classifica anche un pareggio alla fine non sarebbe un brutto risultato".

THIAGO MOTTA - "E' intelligente, lo apprezzavo da giocatore e mi piace come allenatore: ha fatto bene allo Spezia e al Bologna".

INFORTUNATI - "Per domani ci saranno Konsa e Boubacar Kamara, ma non Onana e Ramsey".