Rischierebbe di terminare così, con un’espulsione per proteste dalla panchina nell’ultima sfida di campionato contro il Torino, l’avventura di Mattia De Sciglio a Empoli. Un percorso nel quale l’ex terzino del Milan non è ancora riuscito a lasciare il segno come avrebbe desiderato, avendo disputato solamente sei partite fra Serie A e Coppa Italia, di cui solamente due per tutti i 90’, per un totale di soli 262 minuti disputati sui rettangoli verdi di gioco sparsi per l’Italia. Poco, troppo poco per il club toscano per meritarsi una riconferma nella rosa azzurra, con la società guidata dalla famiglia Corsi che, secondo Tuttosport, starebbe già impostando e apparecchiando l’addio di De Sciglio all’Empoli.

ADDIO A GENNAIO – Come viene riportato da Tuttosport, per l’esterno difensivo classe 1992 ci sarebbe l'ipotesi di una risoluzione anticipata del prestito secco all’Empoli. Formalmente, dunque, De Sciglio tornerebbe alla Juventus, club con il quale ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025. Una decisione che la società toscana potrebbe prendere visto il mancato apporto di De Sciglio negli equilibri della rosa e dello scacchiere della retroguardia empolese. Sarebbe un’occasione mancata per lo stesso giocatore azzurro che, in Toscana, contava di potersi rilanciare dopo i svariati acciacchi e problemi fisici che hanno limitato l’ultima parte della sua esperienza in bianconero.

IL PALERMO LO ASPETTA – Ma, quindi, quale sarebbela prossima tappa della carriera del 32enne terzino italiano? Sempre secondo Tuttosport, il Palermo avrebbe già ottenuto il benestare da parte della Juventus per portare De Sciglio in Sicilia e fargli affrontare la sua prima tappa nel campionato cadetto. Il club rosanero, i cui equilibri tra società e tifoseria non sono dei migliori dopo le contestazioni dell’ultima sfida e gli altalenanti risultati ottenuti in Serie B, conterebbe di definire l'operazione non appena prenderà il via la sessione invernale di calciomercato, ovvero in data 2 gennaio. Nel caso di lavorerebbe sulla possibilità di un contratto fino a giugno 2025 più opzione. La società siciliana si assicurerebbe così un giocatore d’esperienza che ritroverebbe spazio, forma, e importanza in una piazza storica come quella palermitana.

Dal canto suo, l'agente del giocatore Giovanni Branchini smentisce tutto.