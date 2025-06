Empoli-Fiorentina: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Empoli-Fiorentina è l’ottavo match della sesta giornata di Serie A 2024-2025. Il fischio d'inizio è fissato per domenica 29 settembre alle 18:00. L’Empoli si presenta come meglio non potrebbe alla partita più sentita dell’anno ancora da imbattuto e con ben 9 punti in campionato. La Fiorentina arriva dalla prima vittoria stagionale contro la Lazio e vuole dare continuità ai risultati.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING – Empoli-Fiorentina, calcio d'inizio alle ore 18:00 di domenica 29 settembre allo stadio Castellani di Empoli sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni. La sfida sarà visibile anche su Sky e SkyGo con telecronaca di Antonio Nucera e commeto tecnico di Nando Orsi.

Un importante recupero in casa azzurra: quello di Fazzini. Restano invece fuori Perisan, Ebuehi, Belardinelli e Sazonov, quest’ultimo resterà ai box per diversi mesi. La Fiorentina ritrova Mandragora ma non Pongracic, ancora alle prese con una noia muscolare. Possibile esordio dal 1’ per il tridente Colpani-Gudmundsson-Kean.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D'Aversa

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Quarta, Comuzzo, Biraghi; Dodô, Cataldi, Bove, Gosens; Colpani, Gudmundsson; Kean. All. Palladino