Empoli in Serie B: dall'avvio sprint al flop. Cosa non è andato, chi parte e chi resta

“C’è grande dispiacere, ci porteremo dietro questo sentimento negativo ancora per qualche giorno e poi metabolizzeremo. L’epilogo per noi è triste, ma una realtà come la nostra deve mettere in preventivo che ogni campionato di A può chiudersi in questo modo". Parola del presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, che da tempo è abituato a fare avanti e indietro tra Serie A e Serie B ma che quest'anno può recriminare per diverse ragioni.

I MOTIVI DELLA RETROCESSIONE - A un avvio di campionato solidissimo, con la prima sconfitta a ottobre contro la Lazio, pareggi contro Juventus e Bologna e una vittoria clamorosa in casa della Roma, ha fatto seguito un calo fisiologico, ma questo non spiega del tutto il percorso verso il basso della squadra di Roberto D'Aversa. Pietro Pellegri, attaccante che sembrava aver trovato la propria dimensione e una continuità nuova, si è infortunato nel momento migliore, a inizio dicembre nella vittoria per 4-1 in casa del Verona, ed è mancato per il resto della stagione. L'arrivo di Kouamé a gennaio non è bastato per dare una mano a un involuto Colombo, e l'apporto di Esposito e Fazzini, talentuosissimi ma con ancora tanti margini, non è stato sufficiente. Aggiungiamo, poi, una raffica di altri problemi fisici capitati al leader della difesa Ardian Ismajli, ai centrocampisti Anjorin, Maleh, Haas e Zurkowski, allo stesso Kouamé, al difensore Sazonov. La squadra, già costruita per l'obiettivo salvezza e nulla più, non è stata supportata dalla fortuna e si è accartocciata in un rendimento casalingo da soli 13 punti in 19 partite, il secondo peggiore dietro quello del Monza.

CHI LASCIA - Partiamo da Marianucci, difensore che è già promesso sposo del Napoli; Ismajli e Viti, i suoi compagni di reparto, hanno dimostrato affidabilità e potrebbero inseguire ancora la salvezza con altre maglie, così come gli esterni Gyasi e Pezzella. Colombo ha deluso rispetto alle stagioni con Monza e Lecce, ma dovrebbe avere un'altra chance in Serie A come Pellegri quando sarà pronto a correre di nuovo, mentre i trequartisti Fazzini ed Esposito hanno brillato a tratti, meritandosi un'altra stagione da protagonisti nel massimo campionato. Infine, Tino Anjorin, frenato da alcuni infortuni ma straripante con la sua fisicità. Per gli altri saranno giorni intensi, per decidere se tentare la risalita in Serie A o cambiare maglia lasciando spazio a interpreti diversi per il nuovo progetto.