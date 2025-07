Empoli, incontro con l'Inter per Franco Carboni

Incontro in corso in queste ore fra l'Empoli e l'Inter: nel mirino dei toscani c'è Franco Carboni. Possibile un'operazione in prestito.

L’Inter è stata tra le società più attive in questo primo scorcio di sessione estiva di calciomercato, dopo aver già ottimamente sfruttato la finestra tra il 1° e il 10 giugno precedente al Mondiale per Club, che ha visto la formazione allenata da Cristian Chivu uscire agli ottavi di finale per mano del Fluminense.

Dopo gli arrivi di Petar Sucic, Luis Henrique e Ange-Yoan Bonny, è tempo per la società di Viale della Liberazione di muoversi anche in uscita, con vari profili che potrebbero lasciare la maglia nerazzurra nel corso di quest’estate.

Come riscontrato da Sky Sport, in queste ore è in corso un incontro fra l’Inter e l’Empoli per dialogare di varie operazioni legate ai giovani di casa nerazzurra. In particolar modo, nel mirino della società toscana è finito il profilo di Franco Carboni. Si lavora a un’operazione in prestito per il terzino sinistro classe 2003.

Nell’ultima stagione, Carboni ha vestito la maglia del Venezia in Serie A, collezionando 8 presenze. In passato, l’Inter ha ceduto in prestito Carboni a Cagliari, Monza, Ternana e River Plate per permettere al 22enne di accumulare esperienza.