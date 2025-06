Juventus, altro 0-0: l'Empoli frena Thiago Motta

Uno 0-0 tira l’altro. Dopo quello in casa con la Roma, la Juventus ne colleziona un altro a Empoli. I bianconeri di Motta forniscono una prestazione deludente al Castellani-Computer Gross e incappano in un altro passo falso. I gol subiti restano sì zero ma anche questa volta la Juve crea poco e non sfonda. Vlahovic e compagni salgono al primo posto solitario in classifica ma potrebbero essere superati già domani dalle altre capoliste, Inter inclusa. Interlocutorie le prestazioni di Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez.

LA GARA – La prima Juventus farcita di nuovi acquisti parte piano in casa dell’Empoli. I ritmi sono bassi, le idee poche, le occasioni pure. Il primo tempo fila via senza grossi sussulti se si fa eccezione per una buona parata di Vasquez su colpo di testa di Gatti. Dopo l’intervallo, Motta non cambia – dopo aver sorpreso al fischio d’inizio concedendo la titolarità a Perin. Nella ripresa però i bianconeri provano a forzare e ad accelerare, affidandosi soprattutto ai dribbling di Yildiz. E qualche risultato si vede. In tre minuti, dal 49’ al 52’, le due occasioni migliori. La prima è frutto di un’invenzione di Nico Gonzalez che mette in porta un volitivo Vlahovic che però si mangia il gol del vantaggio. Tocca quindi a Koopmeiners che ci prova di tacco ma trova ancora l’ex portiere del Milan a rispondergli. Sembrano sprazzi di una nuova Juve ma si spengono di lì a poco. E che a Thiago Motta questa versione lenta e macchinosa della sua squadra non piaccia lo si capisce al 67' quando l’ex Bologna rivoluziona l’undici in campo, cambiandone 4 in contemporanea. Fuori – tra gli altri – Douglas Luiz e Nico Gonzalez ma le chances migliori capitano a Grassi, dopo un bello scambio con Pellegri, e a Gyasi sul cui tiro salva Gatti. Succede poco o nulla fino al triplice fischio finale: la Juve ci prova con un paio di tiri, sbilenchi, di Koopmeiners ma il risultato non si schioda dallo 0 a 0.

Empoli-Juventus 0-0

IL TABELLINO

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (77' Anjorin), Henderson (90' Haas), Pezzella; Esposito (77' Ekong), Maleh; Colombo (63' Pellegri). All. D'Aversa

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli (67' Thuram), Douglas Luiz (67' Fagioli); Nico Gonzalez (67' Weah), Koopmeiners, Yildiz (67' Mbangula); Vlahovic. All. Motta

MARCATORI -

ARBITRO - Di Bello

AMMONITI - Bremer, Thuram, Pellegri

ESPULSI -

AZIONI SALIENTI -

91' - Maleh ci prova dalla distanza: Perin controlla

72' - Bella combinazione tra Grassi e Pellegri: il centrocampista arriva al tiro ma Perin blocca agilmente

67' - Motta rivoluziona la Juve: fuori Locatelli, Luiz, Gonzalez e Yildiz, dentro Fagioli, Thuram, Mbangula e Weah

52' - Vasquez salva l'Empoli: bella azione della Juve, cross di Cambiaso per Koopmeiners che ci prova di tacco ma non supera il portiere ex Milan

49' - Verticalizzazione splendida di Nico Gonzalez che mette Vlahovic fronte alla porta: il serbo però perde l'attimo e calcia addosso al portiere avversario

46' - Parte forte la Juve. Calcio d'angolo: Vlahovic colpisce tutto solo ma la palla finisce alta

Secondo tempo

35' - Grande occasione per la Juve: da calcio d'angolo, Gatti incorna ma Vasquez salva con un super intervento

32' - Ci prova ancora l'Empoli: tiro di Colombo, palla larga e non di poco

18' - Primo tiro in porta della gara: è di Maleh, blocca Perin

14' - Occasione ancora per l'attaccante serbo: Yildiz lo libera con un bel filtrante ma, all'ultimo, interviene Ismajli. In precedenza ottima azione sull'asse Pezzella-Gyasi ma Kalulu sventa il pericolo

7' - Calcia Vlahovic, liberato dai sedici metri, ma la sua conclusione sbatte su Ismajli

Primo tempo