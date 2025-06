Empoli, le pagelle di CM: Esposito e Colombo, una coppia stellare. Rimandato Gyasi.

Cagliari-Empoli 0-2

Vasquez 6: praticamente uno spettatore non pagante. Si vede solo nel recupero in uscita su Gaetano.

Goglichidze 6: pulito e preciso. Non corre mai grossi rischi.

Ismajli 6,5: esperienza e tranquillità. Così blocca gli attaccanti del Cagliari.

Viti 6,5: insieme a Ismajli forma un muro insuperabile.

Gyasi 5,5: nella ripresa soffre le incursioni di Azzi. Poco propoisitivo in fase di sovraposizione.

(dal 45' s.t De Sciglio s.v).

Henderson 6,5: gioca da "vero duro" mettendo in campo la giusta cattiveria agonistica.

Grassi 6,5: comanda il centrocampo senza grossi problemi. Gestisce senza problemi il fattore di essere un ex della gara.

(dal 28' s.t Cacace 6: sempre in posizione. Si fa trovare quando i compagni chiedono il suo appoggio).

Anjorin 6,5: esordisce da titolare dimostrandosi roccioso. Trova un importante assist per il vantaggio empolese.

(dal 13' s.t Haas 6: entra e mantiene il controllo ospite sul centrocampo di casa).

Pezzella 6: usa il fisico per bloccare le timide incursioni rossoblù.

Esposito 7,5: talento allo stato pure. Difende, fa ripartire le azioni e trova un pregevole gol. Tuttofare.

(dal 45' s.t Pellegri s.v)

Colombo 7: attaccante di razza. Scatta sul filo del fuorigioco ed apre le marcature dell'incontro.

(dal 28' s.t Solbakken 6: non ha grosse chance ma si prova a farsi vedere qualche discesa)

All. D'Aversa 7: vittoria in uno scontro diretto. Nove punti in classifica ed imbattuto in campionato dopo 5 giornate. Cosa si può chiedere di più?