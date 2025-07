Empoli, rese note le condizioni di Viti: ecco quando torna

Dopo aver giocato dal primo minuto le prime 16 partite di campionato dell'Empoli, Mattia Viti non era disponibile nell'ultima uscita dei toscani contro l'Atalanta, in cui gli uomini di D'Aversa sono usciti sconfitti per 3-2. L'ex giocatore di Sassuolo e di proprietà del Nizza - che è tornato a Empoli dopo aver esordito in Serie A proprio con il sodalizio toscano - non è l'unico difensore indisponibile tra le fila del club azzurro: Mattia De Sciglio infatti non gioca in Serie A dall'8 novembre scorso, nel pareggio del Via del Mare contro il Lecce.

IL COMUNICATO - Nella giornata di lunedì 23 dicembre l'Empoli, attraverso un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, ha tranquillizzato l'ambiente: "Empoli Football Club comunica che gli esami eseguiti sul calciatore Mattia Viti hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro". D'Aversa e il suo staff sperano di poter contare sul giocatore - che salterà la sfida contro il Genoa e la trasferta di Venezia - a partire dal secondo impegno in campionato del 2025, al Castellani contro il Lecce (11 gennaio).

ALTERNATIVA - Contro la Dea il classe 2002 è stato sostituito dal neozelandese Liberato Cacace, schierato nell'inconsueta posizione di terzo di difesa. L'assenza di Viti è coincisa con una delle tre peggiori prestazioni difensive in questa Serie A del club toscano, che aveva subito tre reti solo l'Inter (a fine ottobre) e contro il Milan (a fine novembre).