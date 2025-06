Empoli-Verona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Scontro diretto per la salvezza allo Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena: c'è Empoli-Verona nella 38esima e ultima giornata di Serie A.

Punti pesantissimi in palio in una sfida che più di ogni altra pesa sulla lotta per restare nel massimo campionato. I toscani di Roberto D'Aversa hanno 31 punti e sono appaiati con il Lecce in piena zona retrocessione, gli scaligeri di Paolo Zanetti di punti ne hanno tre in più e hanno due risultati utili su tre per salvarsi senza guardare le altre.

Tutte le informazioni su Empoli-Verona: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

EMPOLI-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Empoli-Verona

Data: domenica 25 maggio 2025

Orario: 20.45

Canale tv: DAZN, Sky Sport (253)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-VERONA

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. All. D'Aversa.

VERONA (3-5-1-1): Perilli; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr. All. Zanetti.

DOVE VEDERE EMPOLI-VERONA IN TV - La sfida tra Empoli e Verona sarà trasmessa in diretta tv su DAZN tramite l'app per smart tv compatibili, console di gioco (PlayStation e Xbox) o in alternativa utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

La partita sarà trasmessa anche da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport (canale numero 253).

EMPOLI-VERONA IN DIRETTA STREAMING - Empoli-Verona sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN e Sky Go (per gli abbonati Sky) su smartphone, tablet, pc e notebook tramite l'app per dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, per chi ha sottoscritto il 'Pass Sport'.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - I telecronisti della gara su DAZN saranno Federico Zanon ed Emanuele Giaccherini. Su Sky saranno Daniele Barone e Fernando Orsi a raccontare la gara.