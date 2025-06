Empoli-Verona, le pagelle di CM: Fazzini luce nel buio, Bradaric un tempismo da favola

Empoli-Verona 1-2

EMPOLI

Vasquez 6: Serdar lo mette davanti ad una conclusione imparabile dopo appena 3', nulla di umanamente possibile sul colpo di testa ravvicinato di Bradaric.

Goglichidze 5: vince il ballottaggio con Marianucci, un po' sorpreso sul goal del Verona. La scelta non paga i suoi dividendi, crolla sommerso dalla pressione. (dall'82' Konaté sv)

Ismajli 5: il suo fortino non tiene, anche un Verona spuntato riesce a segnare due reti e a condannare l'Empoli alla Serie B. Sorpreso da Bradaric, tiene con orgoglio nel finale su Mosquera.

Viti 5,5: aveva segnato contro il Monza, invece capitola contro il Verona nella gara decisiva. un po' meglio dei compagni a livello di prestazione, meriterebbe di mantenere la categoria.

Gyasi 5: (dal 74' Solbakken sv: fin troppo poco tempo per incidere sulla partita)

Grassi 5: regia un po' appannata rispetto al solito, fa peggio rispetto al compagno di reparto e crolla nel momento di maggior bisogno.

Henderson 6: uno dei pochi a salvarsi assieme a Fazzini e Pezzella. Ci mette cuore, non basta. (dal 59' Colombo 5,5: niente da fare, anche con un attaccante non c'è modo di ribaltare una partita stregata)

Pezzella 6: il solito Pezzella. La spinta non manca mai, il goal arriva dalla sua parte così come le cose degne di maggiore nota.

Fazzini 7: vero e proprio fattore nel finale di stagione dell'Empoli, è di gran lunga il migliore nel primo tempo, prima chiama Perilli ad un grande intervento e poi lo batte sotto misura anticipando Valentini

Cacace 5,5: propositivo, mette un bel pallone in mezzo nel primo tempo. Poi si ferma lì. (dal 60' Anjorin 5,5: stavolta non pesca nessun jolly, buona stagione ma qualche problema fisico di troppo).

Esposito 4,5: un po' in difficoltà nel tenere il reparto offensivo senza Colombo nei primi 45', esce per far entrare Konaté. Malissimo stasera, ma non è certo colpa sua se l'Empoli è retrocesso. (dall'82' Sambia sv)

All. D'Aversa 5: la sua squadra non rende, dopo un finale di stagione giocato su buoni livelli. Tanti infortuni, tante difficoltà, ma per quanto fatto vedere c'erano i comunque i mezzi per salvarsi.

VERONA

Perilli 6: bravo su Fazzini in una prima occasione, ma non può nulla sul secondo tentativo del numero 10 avversario

Ghilardi 6: a gennaio doveva andare alla Fiorentina per sostituire Comuzzo, ha avuto ragione a rimanere e a dare un contributo enorme alla salvezza del Verona.

Coppola 6: tiene bene contro l'attacco empolese, promosso in vista della prossima stagione.

Valentini 5,5: si fa anticipare da Fazzini in occasione della rete del pareggio. Rimane comunque positiva la sua stagione.

Tchatchoua 6: suo l'assist per il goal decisivo di Bradaric, che suggella salvezza e un campionato giocato su ottimi livelli e grandi velocità.

Serdar 7: mette in discesa la serata con un gran bel goal da appena fuori area, ha dimostrato in stagione di avere un gran tiro e di essere una risorsa molto interessante per il Verona. Forse anche per qualcun altro che voglia puntarci? (dall'81' Bernede sv)

Dawidowicz 6,5: cuore e grinta, a centrocampo è la scelta giusta per guidare i suoi in una stagione che lo ha visto vivere momenti anche molto bui.

Duda 6,5: si conferma uno dei punti di riferimento del centrocampo gialloblù con fosforo e tante giocate utili.

Bradaric 7: che momento per il primo goal in Serie A! Con un inserimento bellissimo tra le maglie dei difensori dell'Empoli. Partita da ricordare. (dall'82' Daniliuc sv)

Suslov 6: non la sua migliore partita, non fortunato in tutto l'arco della stagione. Ma la squadra è salva e tanto basta.

Sarr 6: stesso discorso di Esposito, i due allenatori se la giocano senza attaccanti di peso e i due fanno fatica contro le linee a tre avversarie. (dal 63' Mosquera 6,5: bravissimo nel tenere una miriade di palloni).

All. Zanetti​ 6,5: voto alla partita e alla stagione. Rischiava di diventare disastrosa dopo alcune imbarcate, ma è una salvezza ottenuta con pieno merito anche grazie alla lucidità della dirigenza che gli ha confermato la fiducia.