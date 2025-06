Euro 2024, perché l’Ucraina è stata eliminata con 4 punti

Il gruppo E è stato quello più equilibrato e meno decifrabile. L’ha vinto la Romania, regolando in ordine Belgio e Slovacchia che le faranno compagnia agli ottavi di finale. A casa invece l’Ucraina, eliminata nonostante i 4 punti conquistati nelle 3 partite giocate, gli stessi delle altre tre partecipanti a questo girone. Perché quindi la squadra di Rebrov è stata eliminata?



LA SPIEGAZIONE - Dovbyk e compagni abbandonano la competizione sostanzialmente per differenza reti. Il gruppo infatti è vinto dai rumeni che hanno la stessa differenza reti (1) del Belgio ma rispetto alla nazionale di Lukaku hanno a referto due gol fatti in più. Terza è la Slovacchia: tre reti fatte, tre subite e differenza reti in parità. Ultima invece l’Ucraina che, pur avendo fatto una vittoria e altrettanti pareggi e sconfitte, come le altre, è out perché, a fronte dei 2 gol fatti, ne ha subiti 4. Decisiva in questo senso la prima gara, quella persa 3-0 con la Romania.