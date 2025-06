Euro 2032, Abodi: "A fine ottobre 2026 la lista dei cinque stadi". Quali sono le città candidate

Il tema stadi in Italia è più che mai attuale, soprattutto in vista di Euro2032, manifestazione che verrà organizzata insieme alla Turchia. Per l'occasione il nostro Paese metterà a disposizione cinque stadi, la cui lista sarà presentata all'Uefa entro ottobre 2026. La conferma è arrivata direttamente dal Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. GLI STADI - Al Festival dell'Economia di Trento, Abodi ha confermato: "Alla scadenza di ottobre 2026 arriveremo con la lista dei cinque stadi per gli Europei di calcio del 2032". Stando a Calcio e Finanza, gli impianti certi sono quelli di MIiano, Roma e Torino. Gli altri due saranno scelti tra quello di Firenze (il nuovo Franchi), di Genova (solo in caso di restyling del Luigi Ferraris) e Napoli (con la ristrutturazione del Maradona). Nel dossier presenti anche Bari, Bologna (il Dall'Ara è in corsa per una ristrutturazione), Cagliari (con il nuovo stadio) e Verona