Euro U19, Spagna campione: il nuovo acquisto dell'Udinese MVP del torneo

Dopo aver eliminato l'Italia in semifinale, la Spagna vince anche contro la Francia e conquista l'Europeo Under 19 per la dodicesima volta nella sua storia. Nessuna nazionale ha fatto meglio. La vittoria in Irlanda del Nord arriva grazie a un 2-0 contro la squadra di Titì Henry firmato dal nuovo attaccante dell'Udinese Iker Bravo e dal gioiello del Betis Siviglia Assane Diao. Successo arrivato contro una Francia in dieci negli ultimi minuti per l'espulsione del difensore del Le Havre Yoni Gomis.

CHI E' IKER BRAVO, IL NUOVO ACQUISTO DELL'UDINESE CHE GIOCAVA NEL REAL MADRID

IKER BRAVO MVP DEL TORNEO - Per Iker Bravo è la seconda rete all'Europeo dopo quella contro la Danimarca nella gara inaugurale; l'attaccante classe 2005 scuola Real Madrid ha vinto anche il premio come miglior giocatore del torneo. Per Diao invece era la prima rete del torneo, arrivata un minuto dopo dal suo ingresso in campo: il giocatore del Betis ha una clausola rescissoria di 30 milioni che può salire fino a 40, ha qualche interessamento in Premier League ma non ci sono state ancora offerte concrete.

IL CAMMINO DELL'ITALIA - Nell'albo d'oro di Euro U19 la Spagna succede all'Italia che l'anno scorso a Malta aveva vinto 1-0 in finale contro il Portogallo, gol decisivo di Kayode. Stavolta invece gli Azzurri si sono fermati in semifinale dopo aver vinto il proprio gruppo nella fase a gironi grazie a due vittorie contro Norvegia e Irlanda del Nord (inutile la sconfitta con l'Ucraina da già qualificati), in semifinale hanno perso 0-1 ai supplementari contro la Spagna, per una rete del centrocampista del Real Madrid Pol Fortuny al minuto 100.