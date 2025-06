Europa League: la Lazio cala il poker e avanza per il titolo, staccata la Roma nelle quote. In Conference la Fiorentina resta in scia al Chelsea

Con il 2-1 dell'Olimpico contro il Porto, la Lazio ha calato il poker: quattro vittorie nelle prime quattro partite di Europa League e primo posto in solitaria nel nuovo grande girone unico del torneo. I biancocelesti entrano di diritto tra i favoriti per la coppa: la quota per la conquista del titolo scende infatti da 10 a 8 su Goldbet – come l'Athletic Bilbao – e a 9. In lavagna li precedono solo il Tottenham a 5 – sconfitto però nell'ultima giornata dal Galatasaray, offerto a 12 – e il Manchester United a 6, poco brillante finora con tre pareggi e un solo successo. Passo indietro invece per la Roma: dopo l'1-1 in Belgio con l'Union SG e i soli cinque punti raccolti, i giallorossi salgono da 10 a 13, subito dietro alla Real Sociedad, a 12, e davanti al Porto, visto a 15.

CONFERENCE LEAGUE – Nonostante la prima sconfitta stagionale nel torneo per 2-1 in casa dell'Apoel Nicosia, la Fiorentina si conferma al secondo posto nella lavagna antepost della Conference League: il successo finale dei viola – finalisti nelle ultime due edizioni – paga 6,50. Ma il Chelsea resta nettamente davanti a tutti, a 1,90 volte la posta, con sedici gol fatti e tre subiti in tre gare vinte. Il Betis Siviglia completa il podio dei favoriti a 7,50.