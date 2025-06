Un obiettivo, un traguardo da raggiungere, un sogno chiamato finale. Ma chi andrà a Dublino, il prossimo 22 maggio, verrà deciso al ritorno. Il percorso continentale dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini è continuato con la trasferta di Marsiglia, valida per l’andata delle semifinali di Europa League, terminata per 1-1, grazie alle reti di Scamacca e Mbemba. Dopo aver eliminato il Liverpool, gli orobici proveranno, al ritorno, a superare l'ostacolo rappresentato dal Marsiglia. Il ritorno è fissato al Gewiss Stadium a Bergamo fra una settimana esatta.

IL TABELLINO

Marsiglia-Atalanta 1-1

MARCATORI: 11' Scamacca (A), 20' Mbemba (M)

FORMAZIONI:

MARSIGLIA (3-4-2-1): Pau Lopez; Murillo (dal 72' Ndiaye), Mbemba, Balerdi; Clauss (dal 65' Merlin), Veretout, Kondogbia, Luis Henrique; Harit (dal 72' Ounahi), Sarr (dal 65' Moumbagna); Aubameyang. All. Gasset

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac (dal 17' Pasalic); Zappacosta (dall'84' Hateboer), De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere (dall'84' Miranchuk); Scamacca (dal 59' Lookman). All. Gasperini

ARBITRO: Daniel Siebert (GER)

AMMONITI: 69' Balerdi (M)

ESPULSI: /

NOTE: 2' di recupero pt, 2' di recupero st

I GOL

MARSIGLIA-ATALANTA 1-1, Mbemba al 20': corner giocato corto dalla squadra di Gasset. Clauss per Kondogbia che libera al tiro il numero 99, a segno con un gran destro a giro che bacia il palo e batte Musso

MARSIGLIA-ATALANTA 0-1, Scamacca al 11': dal limite dell'area Koopmeiners smarca il centravanti orobico che batte Pau Lopez con un diagonale destro ben angolato. Dormita della difesa francese, gelato il Vélodrome

AZIONI SALIENTI

90' - CHE OCCASIONE PER MIRANCHUK! Grande giocata del fantasista russo che si sposta il pallone sul sinistro e calcia a giro, sfiorando il gol

74' - CHE RISCHIO PER MUSSO! Eccesso di fiducia da parte di Musso che per poco non si fa beffare da Moumbagna. Se la cava in qualche modo il portiere argentino che interviene in scivolata, per compensare al suo errore

73' - OUNAHI COLPISCE SUBITO LA TRAVERSA! Aubameyang apre per il tiro a giro del centrocampista marocchino che si stampa sul legno a Musso battuto

63' - OCCASIONE PER LOOKMAN! Prova a fare tutto da solo l'attaccante nigeriano, creandosi lo spazio per andare al tiro col destro, ma spedisce fuori dallo specchio

58' - CI PROVA KONDOGBIA! L'ex Inter tenta la conclusione da fuori col sinistro, provando a piazzarla, ma spedendo alto sopra la traversa

50' - CHANCE PER KOOPMEINERS! Sinistro da fuori del centrocampista olandese, si distende per bloccare a terra la sfera Pau Lopez

47' - OCCASIONE PER AUBAMEYANG! Pau Lopez, col suo rinvio lungo, trova il centravanti gabonese che prova a sorprendere fuori dai pali Musso, senza successo

42' - AUBAMEYANG SI DIVORA IL RADDOPPIO! Contropiede velocissimo del Marsiglia, gestito molto bene da Harit che allarga per il numero 10 che davanti a Musso calcia fuori. Palla a lato del palo di un soffio

31' - ATALANTA PERICOLOSA! Tiro cross velenoso dalla sinistra di De Ketelaere, poi ci prova Koopmeiners da fuori, trovando una deviazione

15' - MARSIGLIA PERICOLOSO! Cross di esterno di Luis Henrique per l'inserimento centrale di Sarr, anticipato dal provvidenziale recupero di Kolasinac che poi chiede il cambio per un problema muscolare. Dentro Pasalic

SCOPRI LE CONDIZIONI DI KOLASINAC

4' -IL MARSIGLIA CHIEDE UN RIGORE! Dribbling tentato, in area di rigore, da Aubameyang che sbatte addosso a Zappacosta. Siebert lascia giocare, troppo lieve il contatto

SEGUI QUI LA MOVIOLA