L'appuntamento con la storia è andato male. In attesa della sfida Champions in Serie A contro la Juve, dopo il derby tutto italiano vinto nella doppia gara contro il Milan, valido per i quarti, la Roma di Daniele De Rossi cede per 2-0 allo Stadio Olimpico, a partire dalle 21, nell'andata della semifinale di Europa League: ostacolo insormontabile, prima della finalissima del 22 maggio in programma a Dublino, quello rappresentato dagli "invincibili" del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, già campioni di Germania per la prima volta nella storia e mai sconfitti in questa stagione, oltre che desiderosi di vendicare l'eliminazione della scorsa stagione, proprio per mano dei giallorossi. Tedeschi che giocano alla grande, dominano e vincono grazie alle reti di Wirtz su follia di Karsdorp (4 gol in Europa League) e al gran tiro di Andrich. Nel finale clamorosa occasione divorata da Abraham. Le Aspirine hanno eliminato ai quarti gli inglesi del West Ham, attuali campioni di Conference League, e affronteranno il ritorno alla BayArena, tra una settimana esatta: alla Roma servirà un miracolo, una vittoria con 2 (per i supplementari) o più gol di scarto.

IL TABELLINO

Roma-Bayer Leverkusen 0-2

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp (dal 62' Angelino), Mancini, Smalling, Spinazzola; Paredes (dal 79' Baldanzi), Cristante, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku (dal 79' Azmoun), Dybala (dal 90'+1' Abraham). All. De Rossi

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong (dall'88' Palacios), Andrich, Xhaka, Hincapie; Wirtz (dal 77' Hofmann), Adli (dal 77' Tella), Grimaldo (dal 90'+3' Kossonou). All. Xabi Alonso

MARCATORI: 28' Wirtz (B), 73' Andrich (B).

ARBITRO: Francois Letexier (FRA)

AMMONITI: 16' Tah (B), 30' Pellegrini (R), 75' Spinazzola (R), 75' Xhaka (B), 76' Andrich (B), 78' Cristante (R).

ESPULSI

I GOL E LE AZIONI SALIENTI

90'+4' - Clamorosa occasione per riaprire la qualificazione, fallita da Abraham: Kovar esce a vuoto, l'inglese con la porta spalancata colpisce di testa ma spedisce clamorosamente alto.

83' - Ci prova Azomun, ma a tu per tu con Kovar viene clamorosamente anticipato da Hincapiè.

73' RADDOPPIO DEL BAYER LEVERKUSEN, ANDRICH! - Gran tiro del centrocampista ex Union Berlino dai 25 metri, che si infila sotto al sette. dopo una palla sporca raccolta da Xhaka.

57' - Ancora Andrich da fuori area: botta col destro che sfila a lato della porta difesa da Svilar, con qualche brivido.

55' - Grande occasione per Cristante, su azione di corner: colpo di testa in anticipo sul primo palo e palla che sfila lungo l'area.

45'+1' - Frimpong si divora il raddoppio, calciando debolmente a tu per tu con Svilar, favorito dal passaggio del solito Grimaldo.

43' - Che occasione per Pellegrini! Sponda di Lukaku per il capitano, il quale fa partite un gran tiro a giro, che però sfila di fianco al palo sinistro di Kovar, a pochi centimetri dalla rete.

41' - Ci prova Andrich da fuori area: bel destro, para Svilar respingendo.

37' - Ancora Wirtz, questa volta con un bel destro da fuori area, che per fortuna di Svilar non inquadra la porta.

33' - Bayer vicino al raddoppio: gran cross rasoterra di Grimaldo per Frimpong, che controlla e calcia di sinistro, con la palla che sibila a lato del palo destro di Svilar.

28' GOL DEL BAYER LEVERKUSEN, SEGNA WIRTZ! - Follia di Karsdorp, che serve Grimaldo in area di rigore: assist per Wirtz, che castiga Svilar, segnando il suo quarto gol in Europa.

23' - Occasione per il Bayer Leverkusen: Frimpong viene lanciato a rete e si vede uscire incontro Svilar, calciando sull'esterno della rete.

21' TRAVERSA DI LUKAKU! - Corner per la Roma: batte Dybala, sponda di Paredes al volo e colpo di testa di Lukaku, con il pallone che sbatte sulla traversa.

20' - El Shaarawy ha spazio sulla fascia e mette un cross: Xhaka devia verso la sua porta, rischiando l'autorete, ma è fuorigioco dell'ex Milan.