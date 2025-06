Era il momento, ma l’Italia esce dagli Europei Under 19 che si stanno svolgendo in Irlanda del Nord. La formazione di Bernardo Corradi viene eliminata dai pari età della Spagna, grazie all’1-0 firmato Fortuny ai tempi supplementari.

La Spagna si guadagna l'accesso alla finalissima (contro una tra Francia e Ucraina) in programma domenica 28 luglio alle 20.

IL TABELLINO

Italia-Spagna Under 19 0-1

MARCATORI: 100' Fortuny (S)

FORMAZIONI:

ITALIA UNDER 19 (4-3-1-2): Marin; Mannini (dal 106' Romano), Mane, Chiarodia, Bartesaghi (dal 115' Sia); Chiammaglichella (dal 71' Magni), Lipani (dal 71' Harder), Di Maggio (dal 106' Anghelè), Zeroli, Pafundi, Camarda (dall'85' Ebone).

SPAGNA UNDER 19 (4-3-3): Raul Jimenez; Perea, Keddari, Gasiorowski, Julio Diaz; Belid (dal 102' Senhadji), Chema Andres, Hernandez (dal 55' Mella); Dani Rodriguez (dall'85' Jesus Rodriguez), Iker Bravo, Diao (dal 55' Fortuny).

ARBITRO: Marian Barbu (ROU)

AMMONITI: 10' Camarda (I), 69' Lipani (I), 82' Fortuny (S), 90' +1 Mannini (I), 114' Romano (I), 114' Iker Bravo (S)

ESPULSI: /

NOTE: 2' di recupero pt, 3' di recupero st, 1' di recupero pts, 1' di recupero sts

I GOL

ITALIA-SPAGNA UNDER 19 0-1, Fortuny al 100': un rigore in movimento col mancino per Fortuny, che realizza la rete dell’1-0 sfruttando un buco nella difesa azzurra

AZIONI SALIENTI

117' - INCREDIBILE ERRORE DI ZEROLI! Splendida serpentina di Sia, che mette in mezzo per Zeroli, che da due passi strozza il piattone e manda incredibilmente a lato

112' - JESUS RODRIGUEZ SI DIVORA IL DOPPIO VANTAGGIO! Contropiede guidato da Jesus Rodriguez, che semina il panico con una serpentina. 1-2 con Bravo, ma sul più bello Rodriguez scivola e colpisce male solo davanti a Marin

105 '- MARIN SALVA L'ITALIA! Il portiere azzurro nega il raddoppio a Rodriguez, che colpisce a botta sicura da due passi

94' - ALTRA CLAMOROSA OCCASIONE PER L'ITALIA! Nuovo errore della retroguardia spagnola, questa volta ci prova Mannini, ma il suo tentativo non centra lo specchio della porta da buona posizione

93' - SUPER OCCASIONE PER EBONE - Grande occasione per Ebone, che prova a sorprendere Jimenez dopo un errore in disimpegno del portiere spagnolo. L'attaccante prova il pallonetto, palla fuori

62' - CHANCE PER DI MAGGIO! L'interista recupera palla sulla trequarti e fa partire un bel destro a giro, ma Jimenez vola sulla propria sinistra

51' - ZEROLI SI DIVORA L'1-0! Grande azione sulla fascia di Bartesaghi che cavalca la sinistra offensiva, dopo aver recuperato un pallone a metà campo, e serve un cioccolatino al limite dell'area per Zeroli che allarga troppo il piattone. Pallone che sfiora il palo

45' + 1 - IKER BRAVO SFIORA IL VANTAGGIO! Si libera bene, sfoderando una conclusione potente che sfiora il palo e termina sul fondo

37' - Camarda sfonda a sinistra, ma sul più bello non trova Lipani. L'azione prosegue, ma Pafundi non trova il tiro a giro

32' - Ci prova Dani Rodriguez dopo una buona percussione: tiro centrale e strozzato, blocca facilmente Marin

14' - CHE OCCASIONE PER PAFUNDI! Splendida punizione del numero 10 azzurro, ma il pallone finisce largo di un soffio

10' - Ammonito Camarda. L'attaccante del Milan Futuro è stato sanzionato per essersi lasciato cadere in area. Dopo pochi secondi, ha rischiato il secondo giallo per un tackle in ritardo