Europei, qual è stata l'ultima squadra che li ha vinti in casa

La Germania vuole rompere il tabù a Euro 2024: i tedeschi non vincono uno dei grandi tornei internazionali da 10 anni, dai Mondiali di Brasile 2014, mentre gli Europei mancano dal 1996. Ci proveranno in casa per mettere fine a una maledizione che dura 40 anni. L'ultima squadra che è riuscita a trionfare agli Europei, giocando nel proprio Paese, fu infatti la Francia del 1984. Da allora solo flop e grosse sconfitte

I PRECEDENTI - Nel 1988 la Germania Ovest perde in semifinale con l'Olanda, nel 1992 la Svezia vede trionfare i vicini della Danimarca. Quattro anni dopo l'Inghilterra esce in semifinale contro la Germania. Nel 2000 il Belgio fa flop, l'Olanda viene eliminata dall'Italia in semifinale. Euro 2004 non fa eccezione: il Portogallo padrone di casa soccombe in finale alla Grecia. Quattro anni dopo Austria e Svizzera fanno poca strada, come Polonia e Ucraina nel 2012. Cocente delusione anche per la Francia, ko in finale nel 2016 contro il Portogallo, come per l'Inghilterra nell'ultima edizione, itinerante, degli Europei. I Tre Leoni hanno perso in finale, a Wembley, contro l'Italia.