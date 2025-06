Europei U21, Germania favorita ma l’Italia vuole la semifinale: Azzurri tra le migliori quattro, dopo 8 anni, a 2,60

Italia-Germania è sempre Italia-Germania. Non importa se si tratti della finale Mondiale o di un’amichevole di fine campionato, la rivalità tra gli Azzurri e i teutonici rimane sempre sentitissima. Domenica sera, a Dunajská Streda, le due nazionali Under 21 si contendono un posto in semifinale: la vincente sfiderà chi passerà il turno tra Francia e Danimarca.

L’Italia, che non entra tra le migliori quattro dell’Europeo di categoria da 8 anni, sfida la Germania che, nelle ultime 4 edizioni, ha centrato la finale in tre occasioni con due successi. Numeri alla mano, la nazionale tedesca, per gli esperti Sisal, parte favorita a 1,95 contro il 3,75 degli Azzurri mentre il pareggio si gioca a 3,60. Stessa quota per la gara che si allunga ai supplementari mentre una soluzione ai rigori è data a 7,00. Germania avanti, a 1,48, anche per il passaggio turno dove l’Italia è data a 2,60. L’Over, a 1,75, si fa preferire all’Under, offerto a 1,95: ecco quindi che un risultato esatto di 2-1 è in quota a 8,50 per i ragazzi di Di Salvo mentre pagherebbe 13 volte la posta quello in favore di Baldanzi e compagni. In questa girandola di marcature, non è da escludere neanche un Ribaltone, a 6,75, al pari di un rigore, a 2,80