All'Italia Under 21 basta Baldanzi: 1-0 alla Romania all'esordio degli Europei, Desplanches para un rigore

L'Italia Under 21 parte con una vittoria importantissima nella gara d'esordio degli Europei di categoria che si stanno svolgendo in Slovaccia. Contro la Romania Under 21, basta il goal di Tommaso Baldanzi per l'1-0 finale che vale tre punti d'oro nella classifica del girone A dove nell'altra gara la Spagna ha battuto per 3-2 i padroni di casa della Slovacchia. Carmine Nunziata conferma gran parte del suo gruppo, sceglie un 11 senza punte e con il fantasista della Roma chiave tattica della gara. Due i pali, uno di Koleosho e uno di Baldanzi, ma è stato il rigore parato da Sebastiano Desplanches a fine primo tempo all'ex-Fiorentina Munteanu a tenere la partita sui binari giusti per gli Azzurrini.

UNDER 21, ITALIA-ROMANIA: IL TABELLINO

Italia Under 21-Romania Under 21 1-0

Marcatori: 25' Baldanzi (I)

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti (85' Kayode), Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi (85' Pisilli), Koleosho (64' Casadei), Gnonto (64' Ambrosino).

A disposizione: Zacchi, Sassi, Coppola, Turicchia, Doumbia, Guarino,, Fazzini, Bianco.

Ct. Nunziata.

ROMANIA (4-2-3-1): Sava; Strata (63' Sirbu), Ignat (46' Perianu), M. Ilie, Borza; Corbu (46' Popescu), Akdag, Grameni (86' Mitrov); R. Ilie, Munteanu, Stoica (63' Burnete).

A disposizione: Hindrich, Rafaila, Amzar, Dutu, Vulturar, Mihai.

Ct. Pancu.

Arbitro: Vassilis Fotias (Grecia)

Ammoniti: Munteanu (R), Grameni (R), Fabbian (I)

Espulsi: -

CRONACA

90 CHE OCCASIONE! - L'Italia sbanda al 90' e si fa trovare scoperta sul lato sinistro della propria retroguardia su un calcio di punizione battuto dalla trequarti opposta. Mitrov è lasciato libero a tu per tu con Desplanches, ma cerca un pallonetto per battere il portiere azzurro in uscita e manda la palla alta di poco. Azzurrini graziati, che errore!

86' Tiro dal limite di Borza, para facilmente Desplanches.

73' Colpo di testa di Ambrosino su calcio d'angolo, palla alta.

67' PALO - Bella azione dell'Italia con Ambrosino che difende palla in area e allarga per l'accorrente Zanotti. L'esterno serve al centro per Baldanzi che di sinistro calcia dal limite e trova un non perfetto Sava il quale si distende alla sua sinistra e manda sul palo con la palla che rimbalza sulla linea di porta senza mai varcarla e consentendogli poi di bloccarla.

65' Pirola a un passo dal raddoppio. Il capitano azzurro svetta di testa a centro area e sfiora la porta a Sava battuto.

61' GOAL ANNULLATO - Pareggia la Romania con Stoica dimenticato in mezzo all'area di rigore dalla difesa azzurra. La punta controlla un difficile cross dalla sinistra e batte Desplanches, ma l'assistente sbandiera la posizione di fuorigioco di Stoica confermata poi anche dal var. Si resta sull'1-0.

58' Baldanzi a un passo dal raddoppio. Fabbian lavora fra le linee e serve in area un pallone filtrante soltanto da spingere in porta, ma il fantasista della Roma non ci arriva di pochi centimetri.

47' PARATO! - Munteanu va dal dischetto e calcia forte a incrociare, ma Desplanches vola a mezza altezza e neutralizza il calcio di rigore. Si rimane sull'1-0.

45' RIGORE - Ndour si fa anticipare da Ignat su un cross proveniente dalla sinistra e lo calcia all'altezza del polpaccio. L'arbitro non vede e lascia correre, ma il var ferma tutto e consiglia la On Field Review che porta Fotias a concedere il penalty.

44' PALO - Grande ripartenza dell'Italia con Fabbian che manda fra le linee Baldanzi il quale, a sua volta, mette Koleosho a tu per tu con Sava. L'esterno del Burnley strozza però il destro, che batte il portiere rumeno, ma si stampa sul palo.

35' Altra gran botta dalla distanza della Romania con Akdag che, questa volta, trova la porta e costringe Desplanches all'intervento di pugno in angolo.

25' GOAL - Ruggeri allunga sulla sinistra e, arrivato sul fondo, crossa arretrato per Baldanzi, troppo libero, che calcia di sinistro di prima intenzione e batte Sava sul suo palo anche grazie alla deviazione di un difensore che spiazza il portiere dell'Udinese.

20' Brutto intervento di Munteanu su Pirola all'altezza del centrocampo. Primo giallo del match per lui.

12' Gran botta di Corbu dal limite che fa volare Desplanches, ma su cui la respinta decisiva è del compagno di squadra Ilie.

10' Prima conclusione in porta dell'Italia con Koleosho che si accentra dalla sinistra, salta in conduzione due uomini e lascia partire un destro di potenza che però è centrale e su cui Sava non si fa trovare impreparato.

2' Subito una punizione tagliata di Baldanzi a centro area, ma la difesa rumena libera di testa anticipando Pirola.​



ITALIA-ROMANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Italia-Romania

Data: mercoledì 11 giugno 2025

Orario: 21.00

Canale tv: Rai 2

Streaming: RaiPlay



