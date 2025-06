Europei Under 21, Slovacchia-Italia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Proseguono gli Europei Under 21 e continua il cammino degli Azzurrini: a Trnava si gioca Slovacchia-Italia.

Secondo appuntamento per i ragazzi di Carmine Nunziata, inseriti nel Girone A della competizione con Romania (battuta 1-0 nella prima gara), Spagna e appunto Slovacchia.

Tutte le informazioni su Slovacchia-Italia: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

SLOVACCHIA-ITALIA UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Slovacchia-Italia.

Data: sabato 14 giugno 2025.

Orario: 21:00.

Canale tv: Rai 2.

Streaming: RaiPlay.

LE PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA-ITALIA

SLOVACCHIA (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; Suslov, Nebyla, Rigo; Marcelli, Cerepkai, L. Sauer.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Casadei, Prati, Ndour; Baldanzi; Ambrosino, Gnonto. CT Nunziata.

DOVE VEDERE SLOVACCHIA-ITALIA IN TV - La sfida tra Slovacchia U21 e Italia U21 viene trasmessa in diretta tv dalla Rai: il canale di riferimento è Rai 2 (canale numero 2, 501 HD del Digitale Terrestre e 5002 del decoder di Sky).

SLOVACCHIA-ITALIA UNDER 21 IN DIRETTA STREAMING - Slovacchia-Italia Under 21 è disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay collegandosi al sito o scaricando l'app per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.