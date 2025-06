Europei Under 21, all’Italia non basta Pisilli: 1-1 contro la Spagna e secondo posto nel girone

Europei Under 21 Spagna-Italia, terzo turno gruppo A

Una buona Italia lotta fino all’ultimo a Trnava contro la Spagna, alla ricerca della vittoria che sarebbe valsa il primo posto del girone, ma senza riuscire ad andare oltre all’1-1 che quindi consegna la leadership del gruppo A alla formazione di Santi Denia.

PRIMA FRAZIONE - Primo tempo senza grandi emozioni, con l’occasione più nitida per gli azzurri con Kayode e Pisilli che in un’unica circostanza preoccupano la retroguardia spagnola, che però rimane in piedi prima grazie all’intervento dell’estremo difensore iberico e poi per l’errata mira del centrocampista della Roma.

SECONDO TEMPO - La seconda frazione si apre con il goal del talentuoso Jesus Rodriguez, che sfrutta al meglio il suggerimento dalla destra dell’ex laziale Raul Moro, dopo azione verticale delle Furie Rosse. Il vantaggio iberico però dura poco perché al minuto 59 Niccolò Pisilli si inventa una giocata personale con cui riesce a saltare il diretto marcatore Herzog - dopo lunga rimessa laterale di Ghilardi - siglando il goal del definitivo 1-1 che resiste nonostante entrambe le formazioni abbiano provato a portare a casa la piena posta.

QUARTI DI FINALE - Gli azzurri erano già certi del passaggio ai quarti di finale di questa rassegna continentale Under 21. Ora, con l’ufficialità del secondo posto, gli uomini di Nunziata aspettano di sapere chi dovranno affrontare tra Inghilterra e Germania (la vincente tra le due, ndr), il prossimo 18 giugno. I tedeschi hanno due punti di vantaggio sulla Nazionale dei Tre Leoni, quindi possono mettere al sicuro il primato nel gruppo B e la sfida all'Italia anche pareggiando, mentre agli inglesi serve una vittoria per il sorpasso.

GOAL E AZIONI SALIENTI:

90' - Conclusione che sibila vicino al palo della porta spagnola tentata da Pisilli, dopo pallone recuperato sulla trequarti, che sfiora così la doppietta personale.

82' - Grande risposta di Cuñat sul colpo di testa di Turicchia su sviluppi di calcio d'angolo; l'azione sarebbe stata probabilmente rivista per un possibile fuorigioco di Gnonto sull'incornata del difensore azzurro.

75' - Tentativo da fuori area di Roberto Fernandez su cui Zacchi risponde senza bloccare: sulla respinta si avventa Raul Moro che serve ancora lo stesso R. Fernandez che però si allunga il pallone commettendo fallo su Bianco; anche ammonito l'attaccante spagnolo.

59' - PAREGGIO AZZURRO Grande giocata di Pisilli, che su suggerimento direttamente da rimessa laterale di Ghilardi, prima addomestica il pallone e poi salta secco il diretto avversario Herzog sul lato piccolo dell'area di rigore presentandosi da solo davanti all'estremo difensore spagnolo: conclusione perfetta sul palo opposto e risultato ch torna sull'1-1.

53'- VANTAGGIO SPAGNA Azione in verticale delle Furie Rosse: Raul Moro arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone invitante per Jesus Rodriguez, che deve solo centrare la porta.

51' - Conclusione di Andres Garcia dopo una respinta sugli sviluppi di un calcio d'angolo: abbondantemente alta sulla traversa di Zacchi.

35' - Doppia occasione Italia: prima con la sovrapposizione di Kayode, servito da Doumbia, che impegna l'estremo difensore spagnolo; sulla respinta ci prova Pisilli di gran carriera andando però lontano dallo specchio nella porta.

30' - Grande occasione per la Spagna con conclusione alta di poco di Moleiro, su suggerimento dalla destra del solito Raul Moro; l'azione era però viziata da un fuorigioco in partenza dell'ex Lazio.

26' - Conclusione sbilenca da fuori area di Pablo Marin che finisce altissima sulla traversa, senza impegnare Zacchi.

22' - Il primo tiro dell'Italia verso la porta spagnola è di Fazzini: conclusione centrale dai 25 metri dopo dribbling a rientrare sulla sinistra, respinge con i pugni Cuñat.

19' - Pallone recuperato da Fazzini sulla trequarti spagnola, imbucata per l'inserimento di Turicchia che cade in area dopo un contatto con Pubill: l'arbitro Walsh lascia correre.

11' - Prima occasione per la Spagna, con una discesa sulla destra dell'ex Lazio Raul Moro, che salta Turicchia e cerca la porta: conclusione deviata in calcio d'angolo.

TABELLINO

SPAGNA U21-ITALIA U21: 1-1

MARCATORI: 53' Jesus Rodriguez (S), 59' Pisilli (I)

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SPAGNA (4-2-3-1): Cuñat; Marc Pubill (74' Pablo Torre), Rafa Marin, Juanma Herzog, Andres Garcia; Jauregizar, Pablo Marin (66' Diego Lopez); Moro (90' Tarrega), Moleiro (74' Juanlu Sanchez), Jesus Rodriguez (65' Javi Guerra); Roberto. All. Santi Denia

ITALIA (3-4-2-1): Zacchi; Ghilardi, Coppola, Guarino (85' Pirola); Kayode, Bianco, Doumbia, Turicchia (85' Ruggeri); Pisilli (90' Prati), Fazzini (74' Casadei); Ambrosino (74' Gnonto). All. Nunziata.

Arbitro: Nicholas Walsh

Ammoniti: Ghilardi (I), Fazzini (I), Pubill (S), R. Fernandez (S)

Espulsi: