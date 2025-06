L'Italia vince ancora di corto muso e si qualifica ai quarti degli Europei Under 21. 1-0 alla Slovacchia, infortunio per Baldanzi

L'Italia Under 21 vince anche nella seconda gara del suo girone e si qualifica aritmeticamente ai quarti di finale degli Europei Under 21. Gli Azzurrini vincono ancora di corto muso e, con un altro 1-0 dopo quello rifilato all'esordio alla Romania, vincono contro i padroni di casa della Slovacchia grazie al goal segnato da Casadei al 7' del primo tempo, poi sanno soffrire e difendere il vantaggio fino all'ultimo.

La buona notizia è che Sebastiano Desplanches, dopo aver parato il rigore a Munteanu contro la Romania è ancora in super forma e l'ha dimostrato sul colpo di testa nel finale di Holly. La cattiva notizia è invece data dall'infortunio di Tommaso Baldanzi, uscito con una borsa del ghiaccio sul ginocchio nel secondo tempo.

Ora ci sarà l'ultima gara di questo girone contro la Spagna per capire chi passerà al 1° e chi passerà al 2° posto per l'accoppiamento dei quarti di finale che metteranno gli Azzurri di fronte ad una delle due qualificate del gruppo B dominato per ora da Germania e Inghilterra.

EUROPEI UNDER 21, SLOVACCHIA-ITALIA, IL TABELLINO

Slovacchia Under 21-Italia Under 21 0-1

Marcatori: 7' Casadei (I)

SLOVACCHIA (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; M.Sauer (66' Gajdos), Nebyla, Rigo; Marcelli (58' Kapralik), Suslov, L. Sauer (82' Holly).

A disposizione: Danko, Fruhwald, Mielke, Svidersky, Cerepkai,, Sikula, Ujlaky, Jambor, Gazi.

CT Kentos

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Casadei (64' Pisilli); Baldanzi (64' Koleosho), Gnonto (58' Ambrosino).

A disposzione: Zacchi, Sassi, Ghilardi, Kayode, Turicchia, Doumbia, Guarino, Pisilli, Fazzini, Bianco.

CT Nunziata.

Arbitro: Minakovic (SRB)

Ammoniti: Jakubko (S), Sauer L. (S), Zanotti (I), Ndour (I), Koleosho (I)

Espulsi: -

CRONACA

93' Kapralik si involta in verticale tagliano alle spalle di Pirola e arriva a tu per tu con Deplanches ma Coppola in scivolata manda in angolo e salva tutto.

89' Miracolo di Sebastiano Deplanches che d'istinto puro, su colpo di testa ravvicinato di Holly, toglie la palla dalla linea di porta e salva il risultato

73' Koleosho controlla e tira dal limite, ma il suo destro strozzato non trova la porta.

65' Calcio d'angolo battuto dalla destra che pesca a centro area Coppola il cui colpo di testa sbatte sul braccio di Kopasek con l'arbitro che non fischia il rigore. La palla finisce sui piedi di Pirola che da posizione ravvicinata calcia incredibilmente alto.

61' INFORTUNIO - Baldanzi si procura un'altra punizione dal limite passando in mezzo a due uomini che lo stendono. Il fantasista della Roma è costretto al cambio per infortunio (borsa del ghiaccio sul ginocchio in panchina) e la sua punizione la calcia Ruggeri che però colpisce la barriera.

60' Rigo mette Sauer davanti a Desplanches ma la punta del Feyenoord manca il controllo decisivo.

57' Che occasione per la Slovacchia! Cross di Suslov dalla destra che trova impreparata tutta la difesa azzurra con Leo Sauer che svetta di testa sulle spalle di Pirola, ma sfiora soltanto di testa a due passi da Desplanches.

31' Zanotti a contatto con Mario Sauer che si lascia cadere in area chiedendo un rigore. Check var dopo il mancato fischio dell'arbitro e decisione confermata, si gioca.

19' Punizione dal limite conquistata dall'Italia. Da posizione favorevole ci va Baldanzi di sinistro, ma calcia alto sopra la traversa.

11' Brutta palla persa da Ruggeri che sbaglia in costruzione con una sanguinosa palla orizzontale intercettata da Rigo che però si allunga palla e consente a Zanotti di intervenire in extremis.

7' GOAL - Gran palla recuperata da Casadei che innesca Gnonto e si rilancia in verticale. La punta del Leeds contrastato da Obert riesce a passare la palla al centrocampista del Torino che si allarga entrando in area e batte Belko con uno scavino in diagonale.

5' Pericolosissima punizione taglia dal veronese Suslov che pesca il taglio in area piccola del cagliaritano Obert il quale di testa, ostacolato da Pirola, manda a lato.