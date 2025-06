Europeo U21, Spagna e Italia si giocano il primo posto nel girone: i bookie danno fiducia alle Furie Rosse

Già sicure della qualificazione ai quarti di finale dell'Europeo Under 21, Spagna e Italia sono di fronte a Trnava per il primato del Gruppo A. I bookie vedono favoriti le Furie Rosse, che hanno due risultati su tre a disposizione, anche se gli azzurrini non hanno ancora preso gol nel torneo. L'1 si gioca a 1,71, mentre pareggio e vittoria della nazionale di Nunziata valgono nell'ordine 3,90 e 4,80. Nelle ultime tre partite giocate dall'Italia ci sono state meno di tre reti complessive, mentre in cinque delle ultime sei con la Spagna protagonista ci sono stati almeno tre gol. Martedì sera è favorito l'Under, visto a 1,82, mentre l'Over è fissato a 1,85. L'ultimo precedente tra Spagna e Italia risale a marzo 2021 e in quell'occasione la sfida finì 0-0: questo esito è proposto a 11,50, mentre l'1-1 si gioca a 6,75. Il 2-0 e il 2-1 valgono entrambi 7,50, mentre l'1-0 è proposto a 7; 0-1 e 1-2 valgono nell'ordine 12,50 e 14.