Europeo Under 21: Germania e Danimarca volano ai quarti, frena l'Inghilterra, l'Ucraina spera

Si è appena conclusa la seconda giornata della fase a gironi dell’Europeo Under 21, con quattro partite ricche di emozioni e primi verdetti importanti. Nellasi conferma protagonista assoluta: domina laper oltre un’ora e chiude conche vale la seconda vittoria in due partite e la

I tedeschi vanno a segno con Tressoldi al 34’, Nebel al 41’, Woltemade al 54’ e Martel al 59’, prima della reazione ceca che accorcia le distanze con un’autorete di Arrey-Mbi al 61’ e un goal di Spacil al 66’.

Nella stessa giornata, l’Inghilterra non va oltre il pareggio contro la Slovenia: un punto che la porta a quota 4, ancora in corsa per la qualificazione ma senza certezze aritmetiche. La classifica del Gruppo B vede la Germania in testa con 6 punti, seguita dall’Inghilterra a 4, la Slovenia a 1 e la Repubblica Ceca ferma a 0 e già eliminata.