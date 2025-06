Evani non confermato dalla Sampdoria: "Avete visto i playout, ma hanno fatto altre scelte"

Alberico Evani, allenatore che è riuscito tra mille difficoltà e grazie alla penalizzazione del Brescia e alla vittoria ai playout sulla Salernitana a salvare la Sampdoria, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della mancata conferma da parte della società blucerchiata:

"Ci siamo visti, non mi hanno detto nulla, ma ho capito che sarà così. Per come era cresciuta la squadra questo sarebbe potuto essere un ottimo punto di partenza. Visto come abbiamo giocato al playout?".

RETROCESSI SUL CAMPO - "Abbiamo fatto 9 punti. Vinto due scontri diretti con Cittadella e Salernitana, pareggiato con squadre andate ai playoff come Cremonese, Catanzaro e Juve Stabia. Abbiamo perso solo a Carrara, anche male certo, ma in generale abbiamo preso pochi gol rispetto a prima e trovato ordine tattico. D’altronde non potevamo rimediare ai guai del passato e di più non potevamo fare. E quel gol sbagliato da Niang a Castellammare: lo rivedo ancora di notte…".

COLPO DI SCENA BRESCIA - "Prima ci allenavamo per una punizione della società, poi dopo la notizia della penalizzazione del Brescia la squadra ha ricominciato ad allenarsi in un altro modo. L’incontro con i tifosi che avevano chiesto indietro le maglie perché i giocatori non meritavano di indossarle è stato uno stimolo, ha toccato l’orgoglio. E i risultati si sono visti. Se ci fossero state altre partite, ne avremmo perse poche. Abbiamo trovato uno spirito di squadra fortissimo, con un atteggiamento propositivo».

PLAYOUT ALL'ALTEZZA - "S’è vista la miglior Samp della stagione, me l’hanno scritto tanti tifosi. Poteva essere un punto di partenza, invece la società farà altre scelte. Peccato. Io sono orgoglioso di quello che mi hanno detto giocatori e tifosi. Ho sprecato tante energie e non solo per la squadra, avrei preferito dedicarle alle partite".

SAREBBE RIMASTO? - Se ho detto di sì in quella situazione, figurarsi se non l’avrei detto adesso. Quello che ho fatto è sotto gli occhi di tutti, anzi: della società no…".