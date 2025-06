Ex Inter, Antonello nuovo amministratore delegato del Marsiglia: è ufficiale

Alessandro Antonello sarà il nuovo Amministratore Delegato dell'Olympique Marsiglia. Nella nota ufficiale rilasciata dal club francese, Antonello entrerà a far parte del Consiglio Direttivo dei transalpini dal 1° luglio del 2025, accanto al Presidente Longoria e ad Alban Juster, Amministratore Delegato – Finanza e Compliance. A Marsiglia, Antonello guiderà lo sviluppo economico del club. Antonello arriva al Marsiglia dopo oltre dieci anni trascorsi all’Inter, dove ha ricoperto le cariche di Direttore Finanziario, Direttore Operativo e, infine, Amministratore Delegato Corporate.

Pablo Longoria, presidente dell’Olympique Marsiglia, ha dichiarato: "Sono molto lieto di dare il benvenuto ad Alessandro Antonello all’OM. Ci conosciamo da diversi anni e sono sempre stato convinto che sia uno dei leader con la migliore conoscenza del settore calcistico in Europa. Apprezzo in modo particolare i suoi elevati standard, la sua integrità e la sua capacità di sviluppare organizzazioni in contesti complessi. La sua esperienza sarà preziosa per supportare lo sviluppo dell’Olympique Marsiglia in tutte le sue dimensioni".

Il nuovo CEO Antonello ha invece parlato così: "E' un grande onore e sono orgoglioso di entrare a far parte di un club iconico come l’Olympique Marsiglia. Sono molto felice di lavorare al fianco di Pablo Longoria, Alban Juster e tutto lo staff. Ringrazio sinceramente il proprietario Frank McCourt e il Presidente Longoria per la fiducia che hanno riposto in me. L’OM è un club unico, con una storia, una passione e un’ambizione rare nel calcio europeo. Dedicherò tutte le mie energie al progetto guidato da Pablo Longoria per costruire un futuro luminoso per il club".