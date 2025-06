Ex Inter, Branca: "Due volte vicino alla Roma, non sarei sorpreso se mi chiamassero ancora"

Marco Branca, ex attaccante e dirigente, parla al Messaggero, svelando anche di essere stato vicino a trasferirsi alla Roma: "Quello che ho fatto ieri penso già di farlo meglio oggi. Sono orgoglioso del mio passato, ma non ci penso quasi mai. Se ci fosse qualcosa di nuovo con cui misurarmi, lo farei volentieri".

È mai stato vicino alla Roma?

"Sì, un paio di volte. In un caso, nell’epoca Pallotta, quando c’era Baldini direttore generale, mi arrivò una telefonata ufficiale. Poi le cose non si concretizzarono"

Trent’anni fa, nel 1994, è stato un calciatore della Roma: che cosa ricorda?

"Mazzone e il rapporto sincero che avevo con lui. Mi disse: “Sei bravo, ma io faccio giocare sempre Balbo e Fonseca”. Mi ha aiutato ad andare all’Inter, anche se il presidente Sensi non voleva cedermi. E guardi che è stato un allenatore sottovalutato per via dell’immagine e della dialettica. Lui era avanti con gli schemi d’attacco o con quelle che adesso si chiamano marcature preventive. Anche per questo di Roma mi è piaciuto tutto".

Visto che il calcio è stravagante, sarebbe stupito se la Roma la contattasse per la terza volta?

"Nel calcio non bisogna stupirsi mai di niente. Figuriamoci se lo faccio io".

Marco Branca, classe 1965, ha legato la sua carriera da calciatore soprattutto alle maglie di Udinese (144 partite e 44 gol), Inter (69 gare e 25 reti) e Sampdoria (51 gare e 10 reti). Ha giocato anche con Cagliari, Fiorentina, Parma, Roma, Middlesbrough, Lucerna e Monza. E' stato direttore dell'area tecnica dell'Inter dal 2003 al 2014, vincendo il Triplete nel 2010.